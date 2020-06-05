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Врачи ФМБА в Красноярске получили плазму с антителами для лечения COVID-19

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Красноярск
09:35 5 Июня 2020
наука, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске в инфекционном госпитале ФМБА начали лечить зараженных COVID-19 пациентов антителами. Краевой центр стал первым городом в Сибири, куда привезли донорскую плазму.

Медики получили 16 доз гипериммунной плазмы от переболевших коронавирусом доноров из Москвы. В Красноярске спасительные инъекции делают самым тяжелым пациентам – процедуру провели для трех человек.

«Пациент с тяжелой инфекцией, которому угрожает гибель, развитие осложнений, по сути дела искусственно, пассивно, становится защищенным благодаря препарату, полученному от перенесшего инфекцию, сформировавшего иммунитет. Благодаря введенным извне антителам, которые убивают этот вирус в больном организме. Это лекарство, причем лекарство высокого уровня, высокоспециализированное, адресное. Это лекарство с абсолютно направленным действием против того, кто атакует, против коронавируса», - сообщил телеканалу «Енисей» главный врач инфекционного госпиталя №2, врач-пульмонолог ФСНКЦ ФМБА России по Красноярскому краю Александр Аристов.

Медики прогнозируют, что состояние больных должно улучшиться через сутки после вливания плазмы.

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