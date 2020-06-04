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Красноярские ученые предлагают с помощью искусственного интеллекта определять COVID-19

Главная Наука
Красноярск
16:57 4 Июня 2020
наука, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые СФУ совместно с исследователями СО РАН на базе ФМБА России работают над диагностикой и лечением коронавируса. Главная задача - облегчить работу медиков, создав дополнительный и более легкий метод диагностики COVID-19. 

Сегодня диагностировать поражение легких можно с помощью томографии. На изображениях легких, пораженных COVID-19, наблюдаются характерные признаки: «матовое стекло», консолидация и ретикулярные изменения. 

«В сущности, у нас появилась возможность не только оценить площадь поражения легких, но и прогнозировать исход. В дальнейшем, при расширении и улучшении процессов обработки изображений, можно будет существенно ускорить процесс диагностики по медицинским снимкам, сделать его более точным и объективным благодаря разработанному программному и информационному обеспечению», — рассказала соавтор исследования Анжелика Кенц.

Исследователи начали работать над этой темой еще в начале пандемии - тогда в городе стали появляться первые зараженные. Ученые разработали алгоритм для анализа КТ-изображений легких. С помощью радиомики они использовали методику спектральной декомпозиции. В итоге удалось получить четкие и контрастные изменения в легких. 

«Если вы взглянете на обработанные при помощи программных приложений снимки, то увидите цветное контурное изображение, на котором выделены и сегментированы зоны патологических изменений, связанных Covid-19, в периферических отделах легких. Сейчас мы в самом начале пути, вычислительная технология анализа и интерпретации снимков при помощи методов компьютерного зрения будет совершенствоваться, и, надеюсь, существенно поможет медикам — особенно рентгенологам», — пояснил ведущий сотрудник ИВМ СО РАН Константин Симонов.

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