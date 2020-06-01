Красноярские ученые улучшили качество хлеба с помощью молекул углерода

Красноярские ученые СО РАН решили улучшить качество хлеба с помощью необычного класса молекул - фуллеренов. Это одна из модификаций углерода, напоминающий «футбольный мяч». Поверхность частицы образована шестиугольниками, а размер шара составляет всего 0,7 нанометра.

Как рассказали в научном центре, главной задачей исследователей было улучшение биологической активности дрожжей. Для этого они решили использовать водорастворимые фуллерены, которые применяют для создания медицинских препаратов.

«Мы синтезировали и выделили фуллерены, провели процедуру их гидроксилирования путем кипячения в азотной кислоте, чтобы они стали растворимыми в воде. Анализ с помощью методов ИК-спектроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии подтвердил, что гидроксильные группы образовали с поверхностью фуллерена химическую связь. Многие исследователи изучают водорастворимые фуллерены с точки зрения их токсичности. Мы в своей работе выявили, что токсичность зависит от количества гидроксильных групп, присоединенных к фуллерену. Затем мы передали полученные нетоксичные образцы на кафедру технологии хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства КГАУ, где соединение растворяли в воде и добавляли при замесе теста», — рассказал один из авторов Григорий Чурилов.

Молекулы «добавили» в хлеб из пшеничной муки. В итоге тесто стало более воздушным за счет пенной шапки из дрожжей.

«Результаты исследования по выпечке хлеба показали, что заготовки теста и готовый хлеб с увеличением количества фуллерена в образцах становились выше, чем обычно. Что касается внешнего вида: по мере увеличения количества фуллерена цвет хлеба становился более темным, но и запах, и вкус при этом оставались неизменными», - пояснили ученые.

Исследователи продолжат работу над молекулами.

Фото: sbras.info