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Красноярские ученые хотят создать «электронную бумагу» на основе жидких кристаллов

Главная Наука
Красноярск
14:20 29 Мая 2020
наука, красноярск, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Физики СФУ и СО РАН впервые в мире исследовали холестерические жидкие кристаллы и придумали для них инновационное применение. 

Так, на основе кристаллов можно создать композитные материалы - они, в свою очередь, способны найти широкое применение в «умных окнах», электронной бумаге и лазерах нового поколения. Такие технологии помогут экономить энергию, сохранять лес и снижать антропогенную нагрузку на природу. 

«Умные окна», способные регулировать количество поступающего в помещение света, изменяя прозрачность, а также электронная бумага — технология отображения информации на механически гибком дисплее, работающем по принципу, например, электрофореза, — это технологии будущего, чье становление мы можем наблюдать уже сегодня. Экран «электронной бумаги» настолько тонкий, что его можно свернуть в рулон без потери качества», - рассказала доцент кафедры приборостроения и наноэлектроники СФУ Анна Гардымова.

Ученые работают в лаборатории. Главная задача - создать электронный ценник или блокнот, ради которого не нужно рубить деревья. 

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