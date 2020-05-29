Красноярские ученые хотят создать «электронную бумагу» на основе жидких кристаллов

Физики СФУ и СО РАН впервые в мире исследовали холестерические жидкие кристаллы и придумали для них инновационное применение.

Так, на основе кристаллов можно создать композитные материалы - они, в свою очередь, способны найти широкое применение в «умных окнах», электронной бумаге и лазерах нового поколения. Такие технологии помогут экономить энергию, сохранять лес и снижать антропогенную нагрузку на природу.

«Умные окна», способные регулировать количество поступающего в помещение света, изменяя прозрачность, а также электронная бумага — технология отображения информации на механически гибком дисплее, работающем по принципу, например, электрофореза, — это технологии будущего, чье становление мы можем наблюдать уже сегодня. Экран «электронной бумаги» настолько тонкий, что его можно свернуть в рулон без потери качества», - рассказала доцент кафедры приборостроения и наноэлектроники СФУ Анна Гардымова.

Ученые работают в лаборатории. Главная задача - создать электронный ценник или блокнот, ради которого не нужно рубить деревья.