Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

Красноярские ученые продолжают заниматься исследованием Тунгусского феномена. Они каждый раз приходят к новым вывода, изучая район Подкаменной Тунгуски. На этот раз исследователи убеждены, что разрушения, созданные космическим телом, могли быть вызваны ударной волной. Об этом рассказали в центре СО РАН.

«Взрывной удар мог возникнуть при прохождении космического тела через атмосферу Земли при условии, что оно состояло не из льда, как кометные ядра, а из железа», - объяснили ученые.

Исследователи даже создали модель поведения космического тела, рассчитав траекторию.

«Модель показывает, что Тунгусское тело не могло состоять из камня или льда, поскольку низкая прочность этих внутренне неоднородных материалов, в отличие от железа, приводит к быстрому разрушению таких тел в атмосфере в условиях колоссального аэродинамического давления», — заявил руководитель проекта Сергей Карпов.

Диаметр астероида, по версии исследователей, составлял от 100 до 200 метров. Он прошел сквозь атмосферу Земли со скоростью 20 км в секунду. Затем объект продолжил свое движение по орбите, потеряв около половины своей начальной массы, которая могла превышать три миллиона тонн.

Именно такое тело могло привести к серьезным разрушениями пожарам и при этом не оставить никаких следов в 1908 году.

Сейчас ученые продолжают работать над феноменом - им предстоит выяснить амплитуду ударной волны и изменение температуры астероида.

Фото: СО РАН