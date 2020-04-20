Красноярские ученые получают целлюлозу с помощью «зеленых» окислителей

Красноярские химики центра СО РАН разработали более дешевый и безопасный способ получения целлюлозы. Метод состоит из четырех стадий: удаление лигнина из древесной щепы, кислотный гидролиз, ультразвуковая обработка и сушка целлюлозы.

Исследователи предлагают обезопасить самую первую стадию, заменив опасные реагенты на «зеленые» окислители.

«Ключевым моментом в получении микроцеллюлозы из древесины является процесс ее делигнификации, то есть удаления лигнина из древесины. Традиционные методы используют опасные серо- и хлорсодержащие делигнифицирующие реагенты, повышенное давление и большой расход воды. Мы предлагаем новый метод получения целлюлозы с использованием таких «зеленых» окислителей, как пероксид водорода и кислород», — рассказала один из авторов исследования Ольга Яценкова.

Ученые планируют и в дальнейшем снижать энергетические затраты при получении целлюлозы.

Фото: СО РАН