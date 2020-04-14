Красноярские леса уничтожает новая «пихтовая язва»

Красноярские ученые центра СО РАН вместе с коллегами из Чехии и Швеции обнаружили новый вид гриба, уничтожающего деревья. Язвенное поражение пихты заметили в сотнях километров от Восточных Саян - насаждения начали постепенно усыхать. Исследователи обеспокоены ситуацией - они уже изучают новый вид древесного вредителя.

Заболевание проявляется так: у деревьев начинает деформироваться ствол, возникает некроз камбия и отмирание ветвей. Ученые провели молекулярные исследования и выяснили, что виновником гибели пихт стали фитопатогенные грибы.

«Нам удалось выделить в чистую культуру морфологически идентичные изоляты грибов из стебля и ветвей пихты с визуальными признаками поражения и сформировать коллекцию сибирских штаммов для нашего исследования», – рассказал один доктор биологических наук Юлия Литовка.

Ученые попытались определить, как грибы влияют на другие виды хвойных деревьев. Также исследователи разбираются с происхождением вредителей и оценивают потенциальный риск. Одной из причин может стать глобальное потепление. Пока у красноярских ученых больше вопросов, чем ответов. Они уверены, что новым грибам стоит уделить особое внимание, чтобы уберечь пихты от усыхания.

Фото: СО РАН