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Красноярские ученые разрабатывают препарат от коронавируса

Главная Наука
Красноярск
10:33 27 Марта 2020
общество, красноярск, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские ученые СО РАН совместно с коллегами из Новосибирска, Москвы, Финляндии, Японии и Китая работают над создание противовирусного препарата - лекарство должно блокировать передачу коронавируса. 

«Идея нашего проекта – с помощью методов молекулярного моделирования сделать компьютерный «дизайн» медицинского препарата, избирательно взаимодействующего с рецептор-связывающим доменом Spike-белка коронавируса штамма SARS-CoV-2. Самые перспективные агенты специфического связывания будут использованы для диагностики (идентификации вирусных частиц в слюне), а также для разработки противовирусных средств, блокирующих инфицирование. Результаты теоретических расчетов и компьютерного моделирования затем будут проверены экспериментально на белках, вирусах и клетках», – сказала автор проекта Анна Кичкайло.

Над созданием лекарств работает группа специалистов - физики, химики и вирусологи. Главная задача - до начала массового применения вакцины против коронавирусной инфекции разработать лекарства, способные облегчить протекание болезни и снизить риск тяжелых последствий.

«Ощутимые результаты в таких исследованиях можно получить с помощью методов компьютерного моделирования, позволяющих изучать процессы на уровне отдельных молекул. На основе полученных знаний можно прогнозировать эффективность применения различных лекарственных препаратов. Подобные расчеты весьма трудоемки и зачастую могут быть проведены только с применением мощных суперкомпьютеров», - отмечают ученые.

 

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