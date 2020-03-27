Красноярские ученые разрабатывают препарат от коронавируса

Красноярские ученые СО РАН совместно с коллегами из Новосибирска, Москвы, Финляндии, Японии и Китая работают над создание противовирусного препарата - лекарство должно блокировать передачу коронавируса.

«Идея нашего проекта – с помощью методов молекулярного моделирования сделать компьютерный «дизайн» медицинского препарата, избирательно взаимодействующего с рецептор-связывающим доменом Spike-белка коронавируса штамма SARS-CoV-2. Самые перспективные агенты специфического связывания будут использованы для диагностики (идентификации вирусных частиц в слюне), а также для разработки противовирусных средств, блокирующих инфицирование. Результаты теоретических расчетов и компьютерного моделирования затем будут проверены экспериментально на белках, вирусах и клетках», – сказала автор проекта Анна Кичкайло.

Над созданием лекарств работает группа специалистов - физики, химики и вирусологи. Главная задача - до начала массового применения вакцины против коронавирусной инфекции разработать лекарства, способные облегчить протекание болезни и снизить риск тяжелых последствий.