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Космос как предчувствие

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Красноярск
10:24 18 Марта 2020
космос, разработка, красноярск
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Красноярск может стать российской столицей частной космонавтики. В этом уверены в Национальной космической компании: сибирскому космическому стартапу год, авторы планируют построить Сибирский космический центр, уже печатают настоящие реактивные ракетные двигатели на 3D принтере и проводят огневые испытания – такого в России не делает никто. Главная задача – создать легкую ракету-носитель «Сибирь» и организовать «космическое такси» - доставлять грузы до 1 тонны на орбиту.  НКК планирует запустить проекты будущего совместно с Российской академией наук и различными организациями. Сейчас частную космическую компанию активно поддерживают в СибГУ им М.Ф. Решетнева.

На этой неделе под Красноярском должны были состояться уже вторые огневые испытания доработанного реактивного двигателя ракеты-носителя. Это ресурсные испытания двигателя, подобные проводятся и на предприятиях Роскосмоса: дается максимальная нагрузка на двигатель, чтобы выявить его ресурс.  Однако шквальный ветер испортил всю подготовку, военные палатки и стенд для испытаний на полигоне сломало. Техническое мероприятие пришлось перенести на пару недель.

Космос как предчувствие

В декабре прошлого года за первыми испытаниями журналисты, преподаватели и студенты СибГУ им М.Ф. Решетнева следили с замиранием сердца. Ведь в Красноярске подобного никогда не было. «Национальная космическая компания» - одна из немногих в стране, что занимается развитием частной космонавтики. Всего в России таких энтузиастов не больше десяти.

Космос как предчувствие

«Испытания прототипа двигателя для второй ступени нам пришлось перенести на три недели по погодным условиям. После первых испытаний наши инженеры устранили недостатки за два месяца. После финальных испытаний мы станем первой частной компанией в стране, которая обладает полностью готовым прототипом ракетного двигателя, изготовленного на 3D-принтере», - заявил Максим Куликов, генеральный директор Национальной космической компании.

Космос как предчувствие

В планах команды Куликова - строительство Сибирского космического центра, заключительные ресурсные огневые испытания, испытания системы запуска ракеты для воздушного старта, строительство стартовой площадки и, как финал, запуск легкой ракеты-носителя «Сибирь».и

«Роскосмос» имеет свои задачи. Рынок сверхлегких ракет сейчас пустой, потребность доставки на орбиту малых грузов огромна и только будет расти. Та же связь, которая сейчас организуется через вышки, скоро уйдет в прошлое. Будет лишь спутниковая связь. А для этого необходимо будет выходить на орбиту с грузами до тысячи килограммов. Мы станем первой частной компанией в России, кто достиг космоса!», - уверен глава Национальной космической компании.

Космос как предчувствие

Особо этим проектом живут в СибГУ им М.Ф. Решетнева.

«Мы привлекаем и студентов, и преподавателей. И вообще все возможные ресурсы. Потому что конечный результат интересует всех. Мои студенты участвуют в этом вопросе от изготовления до испытания. И видят они готовые вещи и польза здесь безусловна», - поделился Вадим Кольга, профессор кафедры летательных аппаратов СибГУ им М.Ф. Решетнева.

Для студентов и преподавателей участие в процессах - именно та практическая работа, которая фактически отсутствует в период обучения. Ведь читать об испытаниях двигателя в научных работах и видеть все своими глазами - совершенно разные с точки зрения пользы вещи. Кроме того, как говорят в университете, выпускники профильных специальностей смогут пойти работать и в частные космические компании, которые сс кажлым годом будут только расти и развиваться.

Космос как предчувствие

Добавим, запуск «Сибири» Национальная космическая компания планирует на 2022 год, а в ближайшие два года до этого – ряд презентаций, технологических испытаний, мероприятий и фестивалей.

 

текст: Алексей Спиридонов

фото: newslab.ru

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