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Красноярские ученые следят за состоянием вечной мерзлоты из космоса

Главная Наука
Красноярск
11:31 6 Марта 2020
наука, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские ученые СО РАН придумали модель для изучения арктической почвы - они следят за состоянием вечной мерзлоты с помощью спутниковых данных, рассказали в научном центре. 

Данные из космоса позволяют исследователям получать характеристики состояния земли - ее влажность и температуру. Таким образом ученые будут следить за климатическими изменениями в Арктике. По словам разработчиков, до этого моделей для анализа почв в зоне вечной мерзлоты не было. 

Для эксперимента ученые собрали данные из тундры полуострова Ямал. Они рассмотрели три вида арктических почв с разным составом. Им удалось сделать первые выводы по снимкам из космоса - характеристики почвы зависят от количества находящейся в ней влаги. 

«С помощью дистанционного зондирования можно изучать территории Арктики, анализировать причины экологических проблем. Для подобных практических приложений необходим особый инструмент. Именно его мы и разработали. Проводя анализ сведения о температуре и влажности почвы, а также о состоянии поверхностного мерзлого слоя в течение нескольких лет можно проследить почвенные изменения в ледниковых зонах, к примеру, таяние вечной мерзлоты, и дать оценку рисков такого процесса», — рассказал один из авторов исследования Андрей Каравайский. 

Ученые уточняют, что модель подбирается индивидуально для каждого региона. В будущем они надеются создать алгоритмы для универсальной системы, подходящей для всех территорий России. 

Фото: СО РАН

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