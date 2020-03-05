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Северным оленям в крае предрекли полное исчезновение через 10 лет

Главная Наука
Красноярск
13:31 5 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Северные олени в Красноярском крае могут исчезнуть к 2030 году, если не прекратить сокращение популяции. К такому выводу пришли ученые института лесных технологий (ИЛТ) СибГУ имени М.Ф. Решетнева. 

Слишком много факторов приводят к уничтожению этого вида животных: браконьерство, стремительное развитие промышленности, лесные пожары, изменение климата и высокая популяция волков. 

Сейчас в регионе обитает около 480 тысяч голов северного оленя - это 50% от численности вида в России. Если не приложить усилия к восстановлению поголовья, то животные исчезнут совсем скоро, уверены ученые. 

«У нас уже есть примеры практически исчезнувших популяций, среди которых - яно-индигирская популяция на северо-востоке Якутии, Тарейская на западе Красноярского края. Если не предпринимать действий по защите оленей от влияния промышленности и последствий глобального потепления, а также не принимать мер в отношении неконтролируемого отстрела диких особей браконьерами, то популяция дикого северного оленя в Красноярском крае сократится наполовину лет через пять и полностью исчезнет к 2030 году. Речь о популяции, а не отдельных группах - это значит, что отдельные небольшие группы оленей могут где-то остаться, но и они со временем вымрут», - рассказал ТАСС ученый Сергей Верховец.

Он уточнил, что климат на Таймыре стремительно меняется - рано вскрываются реки, приходит оттепель и слишком поздно наступают холода. Животным попросту нечего есть, поэтому они становятся слабыми. Некоторые погибают от перегрева, так как у оленей нет механизмов по охлаждению температуры тела. К тому же, на севере стало больше насекомых - это приводит к гибели новорожденных оленят от инфекций. 

Еще один фактор - лесные пожары. По наблюдениям зоологов, огонь в прошлом году уничтожил около 20% кормовой базы зимних пастбищ. Стада начали уходить на восток. 

Сейчас ученые изучают популяцию оленей при помощи спутниковых ошейников. Эта мера позволит бороться и с массовым отстрелом копытных из-за ценных пантов. 

 

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