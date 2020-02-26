Сибирские ученые исследуют водоемы в поисках Тунгусского метеорита

Физики и геологи СО РАН пытаются разгадать тайну Тунгусского метеорита – для этого исследователи изучают дно глубоких озер и реконструируют космическое событие 1908 года. О разработках сообщается на сайте Института ядерной физики им. Г.И. Будкера.

В частности, ученые исследуют глубины озера Заповедное, которое может сохранить микрочастицы метеорита.

«Данное озеро, хоть и находится за пределами территории, пострадавшей в 1908 г., представляет большой интерес. Оно глубокое, и илистые отложения, накопившиеся в нем, не перемешиваются, а оседают и хранят информацию прошлых лет. Это история непрерывных климатических изменений и катастрофических событий. Весенне-осенние сточные воды и сама река Лакура принесли в это озеро следы «Тунгусской катастрофы», так как событие сопровождалось масштабными пожарами, выбросом в атмосферу частиц материи как земного, так и космического происхождения», – рассказал автор исследования Артур Мейдус.

Микрочастицы ученые ищут с помощью современных методов анализа, тщательно разбирая состав ила и вкраплений. Биофизики довольно далеко продвинулись в изучении катастрофы. Составив модель, они пришли к выводам, что взрыв внеземного космического тела произошел на высоте около 8-10 км. Волна снесла верхушки деревьев, после чего остатки метеорита смыло в озера.

В пробах ученые уже нашли светлый слой, состав которого позволяет связать его с падением метеорита – это калий, титан, рубидий, иттрий и цирконий.

«Следующий шаг предполагает поиск микрочастиц необычного элементного состава с использованием синхротронного излучения. Теперь мы знаем, где их искать – если вещество внеземного происхождения есть на изучаемой территории, то оно будет сконцентрировано внутри слоя 1908 – 1910 годов», - пояснили исследователи.

Авторы отмечают, что цель проекта гораздо шире – это создание прогнозов будущих климатических изменений на территории Сибири и всей России.

фото: пресс-служба ИЯФ СО РАН