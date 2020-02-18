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Красноярские ученые создали дешевые ядерные батареи

Главная Наука
Красноярск
12:04 18 Февраля 2020
наука, красноярск, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые красноярского центра СО РАН предложили удешевить ядерные батареи, заменив традиционные кремниевые подложки на обычную фольгу. 

По словам исследователей, ядерные источники энергии работают за счет распада радиоактивных изотопов. Проводником для этого процесса является изотоп никеля. Он абсолютно безопасен для человека из-за низкого бета-излучения. 

Сложности возникают с созданием ядерной батарейки. 

«Помимо высокой цены на изотоп никеля, проблемным остается способ его нанесения на подложку – основу батареи. Известны электрохимический и магнетронный методы покрытия. Побочные процессы при электрохимическом осаждении никеля на поверхность полупроводниковых подложек могут вызывать значительное ухудшение их качества и снижать мощность батареи, а магнетронное напыление требует сложного и дорогостоящего оборудования», - рассказывают исследователи. 

Ученые предложили использовать процесс восстановления ионов никеля в растворе, а в качестве подложки применять фольгу. Это намного дешевле, быстрее и легче, уверены химики. Алюминий, например, можно растворить в щелочи, при этом дорогостоящий изотоп, нанесенный на его поверхность, не будет утерян. 

Основной плюс данного метода - в отсутствии необходимости использовать дорогостоящее оборудование. 

«Такие батарейки можно использовать в разных сферах промышленности, в том числе для военных и космических приложений. Особо такая технология актуальна для медицины. Сейчас люди, которые носят кардиостимуляторы, в качестве источника энергии постоянно держат при себе сумку-батарею, что неудобно. Ядерная батарея способна иметь тот размер, при котором ее можно вшивать в тело человека», – отметила сотрудник СО РАН Наталья Евсевская. 

Фото: СО РАН

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