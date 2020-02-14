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Красноярские ученые используют «рентгеновские ножницы» для молекул

Главная Наука
Красноярск
13:55 14 Февраля 2020
общество, наука, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Физики СФУ рассказали о новом явлении - это разрыв химической связи молекулы водорода с помощью рентгена. Ученые провели строгие квантовые расчеты и поделились первыми результатами исследования. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. 

«Мы исследовали эффект отдачи при вылете фотоэлектрона в процессе фотоионизации молекулы рентгеновским излучением. В зависимости от направления, в котором вылетает электрон, передача импульса электрона атому приводит к возбуждению в молекуле колебаний и вращений. Оба этих эффекта уже наблюдались нами экспериментально с использованием синхротронного излучения», — пояснил автор исследования Фарис Гельмуханов.

Новый эффект, обнаруженный красноярскими учеными, планируется проверить на синхротроне во Франции. Разработка может быть востребована при создании инновационных материалов и технологий. 

«Проделанная работа — это основа для исследования вещества, его структуры, его взаимодействия с синхротронным рентгеновским излучением, а также для учета исследуемого эффекта при создании новых материалов и технологий. В частности, наши разработки могут быть востребованы в будущих экспериментах на российском синхротроне 4-го поколения СКИФ, который будет построен в Новосибирске», - рассказал соавтор Сергей Полютов.

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