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Красноярские ученые получили патент на уникальный метод диагностики рака

Главная Наука
Красноярск
13:39 3 Февраля 2020
общество, наука, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА запатентовали способ получения фармацевтической субстанции  - данный метод будет полезен при создании радиопрепаратов против различных опухолей и онкологический патологий. Об этом рассказали в краевом Минздраве. 

Изобретение красноярских химиков «работает» на основе ДНК аптамеров. 

«Это короткие одноцепочечные фрагменты ДНК, которые обладают высокой специфичностью и родством к заданным мишеням - определенным опухолевым клеткам», - пояснили химики-эксперты Анастасия Озерская и Кирилл Белугин. 

Центр ядерной медицины продолжит разработки лекарств, которые помогут диагностировать различные онкозаболевания, такие как рак легкого. 

Фото: Минздрав

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