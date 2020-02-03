Красноярские ученые получили патент на уникальный метод диагностики рака

Ученые Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА запатентовали способ получения фармацевтической субстанции - данный метод будет полезен при создании радиопрепаратов против различных опухолей и онкологический патологий. Об этом рассказали в краевом Минздраве.

Изобретение красноярских химиков «работает» на основе ДНК аптамеров.

«Это короткие одноцепочечные фрагменты ДНК, которые обладают высокой специфичностью и родством к заданным мишеням - определенным опухолевым клеткам», - пояснили химики-эксперты Анастасия Озерская и Кирилл Белугин.

Центр ядерной медицины продолжит разработки лекарств, которые помогут диагностировать различные онкозаболевания, такие как рак легкого.

Фото: Минздрав