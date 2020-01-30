30 января
Красноярск
погода -15 °C
62.39
 
€ 68.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские биологи научились выбирать идеальный свет для выращивания растений

Главная Наука
Красноярск
10:20 30 Января 2020
общество, красноярск, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярские ученые центра СО РАН работают над проектом, позволяющим ускорить рост растений в искусственных условиях. Одним из главных факторов является свет, уверены исследователи. Эти методы могут использоваться и в космосе. 

Так, привычное всем людям белое освещение не может быть максимально эффективным для всех растений. 

«В связи с этим, ученые предлагают объединить наиболее распространенные для выращивания растения в группы по схожим характеристикам», - рассказали в научном центре. 

Исследователи выяснили, что идеального спектра света для растений не существует. Тем не менее, этот фактор влияет на все химические процессы. 

«Чтобы вырастить большой урожай за минимальное время, важно правильно подобрать спектральный состав и интенсивность источника излучения. Инфракрасный диапазон излучения влияет на продуктивность растений. От него зависит температура листьев. Поэтому при одном спектре излучения, но различной доле тепловой радиации, количество полученной продукции может различаться», - пояснили в СО РАН. 

Ученые рекомендуют отказаться от солнечного света при выращивании растений в теплицах - это может помешать естественным процессам. Разные виды растений можно объединить в группы, которые сходны по своим требованиям к определенным параметрам искусственного света. Именно такой «список» сейчас формируют красноярские ученые. 

Фото: СО РАН

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский научный центр СО РАН признан одной из ведущих научных организаций страны

Красноярский научный центр СО РАН признан одной из ведущих научных организаций страны

23 Января 2020 г.
Об том заявили в Министерстве науки и высшего образования РФ
Новости Красноярска: В Уярском техникуме научат дистанционному управлению сельхозтехникой

В Уярском техникуме научат дистанционному управлению сельхозтехникой

21 Января 2020 г.
Компетенцию разработали и запатентовали преподаватели техникума
Новости Красноярска: На красноярской ТЭЦ-2 внедрили мобильное приложение для проверки оборудования

На красноярской ТЭЦ-2 внедрили мобильное приложение для проверки оборудования

21 Января 2020 г.
Система работает в тестовом режиме
Новости Красноярска: Школьники из Заполярья отправились в научный лагерь

Школьники из Заполярья отправились в научный лагерь

20 Января 2020 г.
Его организовал «Норникель»
Новости Красноярска: Ученые продолжат исследовать место падения метеорита в Эвенкии

Ученые продолжат исследовать место падения метеорита в Эвенкии

20 Января 2020 г.
Экспедицию возобновят летом 2020 года
Новости Красноярска: Школьники разработали монорельс для красноярских виадуков

Школьники разработали монорельс для красноярских виадуков

13 Января 2020 г.
Изобретение упростит подъем для маломобильных людей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В частном секторе Красноярска появится 90 контейнерных площадок за счет бюджета

В частном секторе Красноярска появится 90 контейнерных площадок за счет бюджета

30 Января 2020 г.
В Горсовете обсудили «мусорную» реформу
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» уступил в европейском Кубке

Баскетбольный «Енисей» уступил в европейском Кубке

30 Января 2020 г.
Команда лишилась шансов выхода в плей-офф
Новости Красноярска: Названо число безработных в Красноярском крае

Названо число безработных в Красноярском крае

29 Января 2020 г.
Средний возраст 40 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19