Красноярские биологи научились выбирать идеальный свет для выращивания растений

Красноярские ученые центра СО РАН работают над проектом, позволяющим ускорить рост растений в искусственных условиях. Одним из главных факторов является свет, уверены исследователи. Эти методы могут использоваться и в космосе.

Так, привычное всем людям белое освещение не может быть максимально эффективным для всех растений.

«В связи с этим, ученые предлагают объединить наиболее распространенные для выращивания растения в группы по схожим характеристикам», - рассказали в научном центре.

Исследователи выяснили, что идеального спектра света для растений не существует. Тем не менее, этот фактор влияет на все химические процессы.

«Чтобы вырастить большой урожай за минимальное время, важно правильно подобрать спектральный состав и интенсивность источника излучения. Инфракрасный диапазон излучения влияет на продуктивность растений. От него зависит температура листьев. Поэтому при одном спектре излучения, но различной доле тепловой радиации, количество полученной продукции может различаться», - пояснили в СО РАН.

Ученые рекомендуют отказаться от солнечного света при выращивании растений в теплицах - это может помешать естественным процессам. Разные виды растений можно объединить в группы, которые сходны по своим требованиям к определенным параметрам искусственного света. Именно такой «список» сейчас формируют красноярские ученые.

Фото: СО РАН