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Красноярский научный центр СО РАН признан одной из ведущих научных организаций страны

Главная Наука
Красноярск
14:13 23 Января 2020
наука, рейтинг, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский научный центр СО РАН признан одной из ведущих научных организаций страны. Об том заявили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Как рассказали в ведомстве, оценка результативности научных и образовательных организаций завершилась в конце 2019 года. В итоге все академические институты и университеты разделили на три категории: лидеры, стабильно развивающиеся и аутсайдеры.

«Предполагается, что организации-лидеры в рамках реализации национального проекта «Наука» будут получать постоянное финансирование и средства на развитие», - сказано в сообщении.

Красноярский научный центр СО РАН вошел именно в категорию лидеров. В Центре уверены - объединение академических институтов Красноярска в федеральный исследовательский центр оправдало себя. На сегодня Красноярский научный центр СО РАН по количеству публикаций зарубежных и российских переводных журналах входит в тройку лучших организаций Российской академии наук.

Также за три года существования центра возникли устойчивые научные связи между учеными разных институтов. В прошлом году в Красноярском научном центре СО РАН было создано семь новых молодежных лабораторий, в частности одна из них запустила онлайн систему мониторинга воздуха.

«Официальное признание КНЦ СО РАН одной из ведущих научных организаций страны открывает новые возможности для развития науки в крае. Однако высокий статус не является гарантией безбедного существования. За средства национального проекта «Наука» идет конкуренция даже среди ведущих организаций страны. Да и сам статус дается не на постоянной основе. Планируется, что оценка результативности организаций будет проходить каждые пять лет», - резюмировали в Центре.

Там отметили, что Красноярский научный центр СО РАН - единственная в крае научная и образовательная организация, получившая первую категорию.

 

фото: пресс-служба научного центра

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