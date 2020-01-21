В Уярском техникуме научат дистанционному управлению сельхозтехникой

В Уярском сельхозтехникуме начнут обучать цифровых агротехнологов. Первые пробы профессии прошли на мировом чемпионате «Молодые профессионалы» в Казани. Ее суть в том, что оператор трактора или комбайна может управлять техникой дистанционно. Для этого нужно написать программу на компьютере и запустить на поле технику в любой точке мира. Трактор будет работать в режиме беспилотника. Программа рассчитает, какое количество удобрений нужно, удаленно проведет диагностику техники. Новые технологии позволят избежать использования гербицидов и генетически модифицированных семян. Цифровое земледелие способно существенно увеличить урожайность.

Красноярский край стал одним из пяти пилотных регионов школы «Сколково», где разрабатывают передовые образовательные программы. Проект по обучению цифровому земледелию – первый результат этой работы.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс поставил задачу к концу 2022 года создать на базе Уярского техникума и Шушенского сельскохозяйственного колледжа центры подготовки кадров в области современных агропромышленных технологий. На эти цели из краевого бюджета будет выделено около миллиарда рублей», – заявила заместитель министра образования края Ольга Никитина.

Добавим, подготовка кадров по программе «Цифровое земледелие для агробизнеса» уже доступна для предприятий и работодателей, которые желают пройти обучение профессии будущего. С сентября 2020 года, после получения лицензии, программа станет доступна и для студентов.