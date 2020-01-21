На красноярской ТЭЦ-2 внедрили мобильное приложение для проверки оборудования. Оно позволяет фиксировать и сохранять в архивах результаты контрольных обходов, а также следить за работой сотрудников, которые их выполняют. Пока систему запустили в тестовом режиме.

Система автоматических меток, или система мобильных обходов — это проект, который создали сотрудники СГК для того, чтобы облегчить проверку оборудования. Руководители компании поддержали проект и решили внедрить систему на практике на ТЭЦ-2, чтобы понять, насколько эффективно она будет работать.

Ранее все фиксировалось в бумажном журнале. Причем в цехе результат обхода отмечают только на уровне «посмотрел» или «не посмотрел». Ни о какой статистике не было речи. Теперь на оборудовании установлены таблички с NFC-метками - это своего рода электронные коды. У каждого сотрудника есть специальный смартфон с приложением для считывания меток.

Сейчас чтобы начать обход, сотрудник подносит смартфон к метке, и гаджет открывает обходчику все параметры оборудования и рабочего места для проверки. В программе есть расписание обходов, навигация по маршруту, а еще возможность прикреплять фото и комментарии к точкам проверки. Вход в приложение происходит через корпоративный логин и пароль, так что посторонние не смогут попасть в систему.

«В чем еще преимущество новой системы: к любому обходу можно приложить фотографии. Если раньше мы просто фиксировали проблемы с оборудованием в журнале, то теперь мы можем сфотографировать дефект и добавить соответствующее описание. Это экономит время: не придется лишний раз приходить на место - рабочие могут сразу приступить к решению проблемы», - рассказали на предприятии.

Кроме того все эти данные сразу поступают руководителям. Они смогут наблюдать за ситуацией на производстве с помощью специальной компьютерной программы. В ней заложены все маршруты обходов, схемы, архивы, видны все замечания сотрудников.

Пока система будет работать в тестовом режиме в химическом и котельном цехах, чтобы сотрудники привыкли к нововведению и изучили, как функционирует приложение. А запустить полную версию обходов во всех цехах Красноярской ТЭЦ-2 обещают к апрелю 2020 года. Если все пройдет успешно, проект внедрят и на других теплоэлектроцентралях СГК.

по информации СГК

фото: СГК