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Школьники из Заполярья отправились в научный лагерь

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Красноярск
14:55 20 Января 2020
изобретение, школьники, наука, норильск
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«Норникель» организовал Sсience Camp - научный лагерь для школьников из Заполярья. Участники - победители Инженерного марафона «IMAKE» из Норильска, Мончегорска, Заполярного, Никеля, Читы и Газимуро-Заводского района. С 19 по 27 января в Саяногорске будущие инженеры и ученые, используя технологию дизайн-мышления, будут создавать собственные изобретения. Уникальность в том, что ребята проведут исследование потребностей потенциальных пользователей их изобретений, среди которых пожарные, путешественники, журналисты, экологи и т.д. От эксперта Академии наставников фонда Сколково Дарьи Харченко они узнают, как монетизировать собственные проекты. В инженерном блоке программы школьники познакомятся с основами микроэлектроники и созданием микросхем, а также принципом Интернета вещей.

Будущие исследователи и изобретатели должны уметь презентовать свои идеи, поэтому для них будут организованы тренинги по публичным выступлениям и скрайбингу. Каждый участник создаст мейкборд - современное технологичное наглядное пособие, рассказывающее об изобретении.

Юные мейкеры посетят крупнейшую гидроэлектростанцию России - Саяно-Шушенскую ГЭС, фольгопрокатный завод «Саянал», музей гидроэнергетики, этнокультурный комплекс «ЫМАЙ».

Напомним, в сентябре 2019 года «Норникель» запустил Инженерный марафон IMAKE (компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей»). В первом этапе марафона, состоящего из онлайн-игры на платформе, участвовало около 1000 будущих новобранцев Лиги изобретателей IMAKE. На следующем этапе - двухдневном интенсиве - школьники уже в формате очной игры получили базовые знания из системы ТРИЗ, чтобы начать создавать конкурентоспособные идеи и решения для городов и предприятий. По результатам интенсива и заявок с идеями изобретений в третий этап попали 30 школьников из Норильска, Мончегорска, Печенгского района, Читы и Газимуро-Заводского района Забайкальского края. Инженерный марафон вырос из конкурса изобретательских проектов IMAKE компании «Норникель», благодаря которому школьники неоднократно становились победителями в международных конкурсах изобретательских проектов в Швейцарии и Индонезии.

 

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»

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