Ученые продолжат исследовать место падения метеорита в Эвенкии

Российские ученые планируют продолжить исследования места падения метеорита в Эвенкии. Научные работы возобновят летом 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Эвенкийского отделения РГО Ивана Иванова.

По словам ученого, весенняя экспедиция не принесла особых результатов, поэтому изучение небесного тела решено продолжить. Скорее всего, исследователи отправятся к месту падения метеорита в июне текущего года.

Напомним, жители Эвенкийского района заметили яркую вспышку в небе в марте 2019 года. Метеорит упал вечером в окрестностях поселка Учами, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Ученые предполагают, что это небесное тело в несколько раз меньше челябинского метеорита, который упал в 2013 году.

В апреле научные сотрудники лаборатории метеоритики и внеземного вещества РАН вернулись с предполагаемого места падения метеорита в Эвенкии. Исследователи преодолели путь на вертолетах и снегоходах. Обнаружить небесное тело не удалось, однако исследователи видели его след - поискам помешал глубокий снег.