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Школьники разработали монорельс для красноярских виадуков

Главная Наука
Красноярск
15:40 13 Января 2020
общество, наука, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Юные инженеры из Красноярска придумали собственный проект по модернизации пешеходных мостов - их изобретение станет удобным для маломобильных людей. Свой проект они презентовали на примере виадука по ул. Вейнбаума. 

Необычная конструкция напоминает канатную дорогу. По задумке инженеров, мост можно оснастить кабиной, особым монорельсом и механизмом передачи - он и будет перетягивать кабину с одной стороны на другую.

«Школьники считают, что монорельс можно прикрепить с внешней стороны моста. При этом маломобильному человеку или родителю с ребенком будет достаточно нажать на кнопку вызова и заехать в кабину. Без остановок и промежуточных выходов пассажир окажется на противоположной стороне буквально через минуту», - рассказали о принципе работы механизма в управлении образования. 

Механизм является универсальным - им можно оборудовать любой виадук в городе. Свой проект юные изобретатели презентуют на международном чемпионате по робототехнике, который пройдет в Красноярске с 13 по 15 февраля. Тема фестиваля - градостроительство. 

Проект красноярских школьников уже оценили проектировщики. По их словам, механизм вполне можно применить на практике. 

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