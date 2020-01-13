Школьники разработали монорельс для красноярских виадуков

Юные инженеры из Красноярска придумали собственный проект по модернизации пешеходных мостов - их изобретение станет удобным для маломобильных людей. Свой проект они презентовали на примере виадука по ул. Вейнбаума.

Необычная конструкция напоминает канатную дорогу. По задумке инженеров, мост можно оснастить кабиной, особым монорельсом и механизмом передачи - он и будет перетягивать кабину с одной стороны на другую.

«Школьники считают, что монорельс можно прикрепить с внешней стороны моста. При этом маломобильному человеку или родителю с ребенком будет достаточно нажать на кнопку вызова и заехать в кабину. Без остановок и промежуточных выходов пассажир окажется на противоположной стороне буквально через минуту», - рассказали о принципе работы механизма в управлении образования.

Механизм является универсальным - им можно оборудовать любой виадук в городе. Свой проект юные изобретатели презентуют на международном чемпионате по робототехнике, который пройдет в Красноярске с 13 по 15 февраля. Тема фестиваля - градостроительство.

Проект красноярских школьников уже оценили проектировщики. По их словам, механизм вполне можно применить на практике.