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Красноярцы наблюдали лунное затмение

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Красноярск
08:55 10 Января 2020
общество, красноярск, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В ночь на пятницу, 10 января, красноярцы наблюдали лунное затмение. Диск Луны на 90 процентов погрузился в полутень в 2:10. Астрономы отмечают, что это только первое лунное затмение в наступившем году. Еще ожидаются три таких явления. Ближайшее состоится 5 июня, затем спутник Земли погрузится в тень 5 июля (видно будет только в Северной и Южной Америке) и 30 ноября.

«В этом году у нас аж четыре лунных затмения. Все они, к сожалению, полутеневые. То есть это значит, что луна не войдет в тень земли, а войдет в полутень всего лишь. Будет примерно легкое потемнение диска луны всего лишь», - сообщил радио «Красноярск-Главный» директор обсерватории СибГАУ Сергей Веселков.

Добавим, что в этом году также произойдет два солнечных затмения. 21 июня явление можно будет наблюдать на юге России. 14 декабря 2020 года произойдет полное солнечное затмение, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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