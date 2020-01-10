В ночь на пятницу, 10 января, красноярцы наблюдали лунное затмение. Диск Луны на 90 процентов погрузился в полутень в 2:10. Астрономы отмечают, что это только первое лунное затмение в наступившем году. Еще ожидаются три таких явления. Ближайшее состоится 5 июня, затем спутник Земли погрузится в тень 5 июля (видно будет только в Северной и Южной Америке) и 30 ноября.

«В этом году у нас аж четыре лунных затмения. Все они, к сожалению, полутеневые. То есть это значит, что луна не войдет в тень земли, а войдет в полутень всего лишь. Будет примерно легкое потемнение диска луны всего лишь», - сообщил радио «Красноярск-Главный» директор обсерватории СибГАУ Сергей Веселков.

Добавим, что в этом году также произойдет два солнечных затмения. 21 июня явление можно будет наблюдать на юге России. 14 декабря 2020 года произойдет полное солнечное затмение, передает корреспондент Sibnovosti.ru.