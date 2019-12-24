Под Красноярском испытали напечатанный на 3D-принтере ракетный двигатель

В Красноярске прошли огневые испытания напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя. Их провели на полигоне рядом с аэродромом Кузнецово.

Организаторы испытаний: «Национальная космическая компания» и «Лин Индастриал» - российский стартап, создающий сверхлегкие космические ракеты.

Полностью изготовленный на 3D-принтере ракетный двигатель отличает отсутствие швов. Технология делает конструкцию легче аналогов, а производство дешевле. Двигатель, прошедший огневые испытания, - уменьшенная копия того, который будет установлен на второй ступени легкой ракеты-носителя «Сибирь», предназначенной для вывода на низкую околоземную орбиту груза массой до 1000 кг. По сути, это будет «космическим такси».

По словам генерального директора ООО «Национальная космическая компания» Максима Куликова, компания уже вошла в историю частной российской космонавтики.

«Наш проект позволит обеспечить доставку оборудования различных компаний на орбиту. Отрасли могут быть самыми разными: связь, фотоуслуги, видео. Мы будем очень востребованы. Планируем создать собственные средства доставки за три года. Сейчас в России таких компаний нет и мы, конечно же, будем первыми и войдем в историю», - рассказал Куликов.

Партнер Куликова - Александр Ильин, генеральный директор компании «Лин Индастриал» - особо отмечает экологичность проекта.

«Ракета «Сибирь» работает на экологически безопасных компонентах, для второй ступени мы рассматриваем кислород и метан. Мы предлагаем своего рода ракету-такси. Роскосмос занимает нишу ракет-грузовиков, а мы создаем легкий класс ракет, которые смогут доставить нужный спутник на нужную заказчику орбиту», - заявил он.

Этот проект примечателен еще и своей просветительской составляющей. На испытаниях - преподаватели и студенты Сибирского государственного университета науки и технологии им. Решетнева. Это, что называется, как раз их тема.

Как заявил заведующий кафедрой двигательно-летательных аппаратов вуза Владимир Назаров, данная разработка - будущее российского двигателестроения.

«Мне в своей жизни удалось повидать и поучаствовать в изготовлении очень многих ракетных двигателей. Но такой двигатель, который полностью изготовлен методом 3D-печати, — мы видим впервые. Это будущее нашей ракетной техники, двигателестроения», - заявил он журналистам.

Отметим, что нынешние испытания двигателя - только начало. Они продлятся до весны 2020 года.

Фото: Newslab