Красноярские ученые нашли дешевый способ добывать чистое серебро

Красноярские ученые разработали новый реагент, с помощью которого можно дешевле добывать серебро, платину и палладий из руд. Об этом рассказали в пресс-службе научного центра СО РАН.

Благородные металлы не присутствуют в рудах в чистом виде - их содержание не превышает нескольких миллиграмм, основу же породы составляют примеси. Чтобы добыть ценные металлы, специалисты добавляют растворы, которые избирательно отделяют примеси от ценных компонентов. Такие экстрагенты, по словам ученых, обходятся недешево, а сам процесс является очень сложным.

«Созданное учеными вещество – дисульфид бисдитиофосфиновой кислоты. Он имеет в своем составе четыре атома серы, которые образуют связанное кольцо с захваченным металлом внутри. Высокая селективность экстрагента связана с тем, что не все металлы одинаково реагируют с такими комплексными соединениями. Серебро оказалось наиболее склонно к взаимодействию с этим реагентом», - рассказали в научном центре.

С помощью дисульфида металл «связывается» с реагентом и выделяется в чистом виде. Процесс занимает несколько минут.

«Это позволяет эффективнее извлекать благородные металлы с меньшими затратами. Тем более сам процесс протекает очень быстро, в течении нескольких минут. В настоящее время мы изучаем возможность извлечения палладия из различных растворов с этим экстрагентом», – пояснила автор проекта Наталья Григорьева.

Фото: СО РАН