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Красноярские ученые усовершенствуют состав «Бионорда»

Главная Наука
Красноярск
16:34 18 Декабря 2019
общество, красноярск, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ученые инженерно-строительство института СФУ попробуют изменить состав противогололедного реагента «Бионорд». Исследователи изучат его влияние на дорожное покрытие, бордюрные камни и окружающую среду, а также проведут мониторинг компонентов вещества. 

По словам ученых, несмотря на свои недостатки, реагент эффективно справляется со своими задачами - он очищает дороги от снега и льда. 

 

«На 80 % он состоит из хлоридов, 20 % действующих веществ в его составе направлены на смягчение и нейтрализацию опасных эффектов. Не стоит забывать, что основная задача «Бионорда» — обеспечить безопасность дорожного движения, уменьшить количество травм у пешеходов в зимний период. В сравнении с предшествующим десятилетием мы, наконец, видим разметку дорожного покрытия зимой — это несравнимо лучше, чем ориентироваться «вслепую» на проезжей части, покрытой снегом и пескосоляной смесью», — сказал заведующий кафедрой автомобильных дорог и городского строительства СФУ Вадим Серватинский.

Ученые собираются разобраться, какие именно составляющие реагента провоцируют ускоренное разрушение цементных бетонов, а также определить стабильность состава «Бионорда». В случае необходимости химики подберут новые или дополнительные добавки, который исключат свойство коррозии. Реагент станет более безопасным. 

По итогам ученые разработают рекомендации для красноярских дорожников. 

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