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Красноярские ученые предсказали земледельческий бум на севере края

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Красноярск
11:36 12 Декабря 2019
общество, красноярск, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские ученые центра СО РАН выяснили, как трансформируется почва в Сибири через несколько десятков лет. Работа ученых имеет большую актуальность, так как в СФО наблюдается изменение климата, рассказали исследователи института сельского хозяйства. 

Так, увеличение среднегодовой температуры и количества осадков сдвинет природные зоны на север и изменит структуру почвенного покрова территории. Это благоприятно скажется на земледелии в Красноярском крае. 

«В условиях изменяющегося климата увеличится продолжительность вегетационного периода, что открывает перспективы выращивания на севере земледельческой зоны Сибири теплолюбивых культур –  скороспелых сортов кукурузы, чечевицы, сои. Однако стоит учитывать, что в это же время на юге Сибири за счет повышения температуры и неравномерного выпадения осадков, почвы будут иссушаться. Это приведет к их деградации. Потребуется дополнительное орошение и более активное применение минеральных удобрений, без которых ведение сельского хозяйства здесь станет неустойчивым. Представленные прогнозы указывают на необходимость направлять инвестиции в сторону севера. Это важно для стабильного развития аграрной отрасли в целом», – рассказал один из авторов исследования Александр Шпедт. 

Красноярские ученые выяснили, с какой скоростью в сибирских регионах изменяется температура. За сто лет в Красноярском крае стало теплее на 1,44°С. Особенно заметны изменения в тундре и лесотундре. Ежегодная сумма осадков в среднем возросла на 8,2 миллиметра.

«Если подобная тенденция сохранится, то к 2050 году среднегодовая температура воздуха увеличится дополнительно на 0,5°С, а сумма осадков возрастет на 28 миллиметров», - пояснили ученые. 

Лесотундра на севере края сдвинется более чем на 100 км. Там начнут образовываться благоприятные для сельского хозяйства зоны и земельные ресурсы. Болотных территорий тоже станет меньше. 

Фото: СО РАН

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