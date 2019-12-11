11 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские школьники изобрели «умную» газонокосилку

Главная Наука
Красноярск
12:36 11 Декабря 2019
общество, красноярск, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Красноярские школьники Лев Будкеев и Николай Голиков придумали газонокосилку с GPS-навигатором и встроенными датчиками движения. Об этом сообщили в управлении образования. 

Ученики станции юных техников № 1 сделали устройство компактным, маневренным и беспроводным. Прибор включается по команде и двигается только по определенной территории. Параметры и координаты участка нужно определить владельцу. 

Длина машины - 45 см. Ее вес не превышает двух кг. Она отличается от аналогов бесшумной работой и полной автономностью. Конструкция безопасная для людей и животных. 

«Газонокосилка – полноприводная, оформлена в деревянный корпус, в конструкции – ультразвуковые датчики, GPS-навигатор, детали конструктора Arduino и ножи. Работает от батареек», - рассказали школьники о своем проекте. 

Сейчас юные изобретатели хотят доработать газонокосилку - они собираются усовершенствовать систему навигации, а также добавить возможность запуска с пульта управления. Дизайн машины тоже будет другим - ее оснастят подсветкой, которая позволит регулировать уровень стрижки травы.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские ученые создадут стойкие к космическому мусору антенны

Красноярские ученые создадут стойкие к космическому мусору антенны

3 Декабря 2019 г.
Материалы должны будут выдерживать температуру от -120°С до +120°С
Новости Красноярска: В Красноярске пройдут испытания напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя

В Красноярске пройдут испытания напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя

3 Декабря 2019 г.
Организаторы - частные космические компании
Новости Красноярска: «Норникель» стал партнером всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+»

«Норникель» стал партнером всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+»

27 Ноября 2019 г.
Он стартует 29 ноября
Новости Красноярска: Красноярские березы «поднимаются» в горы из-за мягкого климата

Красноярские березы «поднимаются» в горы из-за мягкого климата

26 Ноября 2019 г.
Ученые выяснили, как погода влияет на деревья в Сибири
Новости Красноярска: Красноярские физики получат на инновационную лабораторию 90 млн рублей

Красноярские физики получат на инновационную лабораторию 90 млн рублей

25 Ноября 2019 г.
Научное сообщество выиграло грант правительства РФ
Новости Красноярска: Составлен список самых «громких» разработок красноярских ученых

Составлен список самых «громких» разработок красноярских ученых

25 Ноября 2019 г.
Над чем сегодня работают исследователи
Новости компаний
09/12
Безвредные советы: чтобы дети не терялись
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярск прилетел известный боксер Денис Лебедев

В Красноярск прилетел известный боксер Денис Лебедев

9 Декабря 2019 г.
Спортсмен встретится на ринге с Табисо Мчуну
Новости Красноярска: Красноярцы охотно устраиваются на работу в Арктике

Красноярцы охотно устраиваются на работу в Арктике

6 Декабря 2019 г.
В банке вакансий более трех тысяч предложений
Новости Красноярска: Аномально теплая погода продержится в Красноярске еще неделю

Аномально теплая погода продержится в Красноярске еще неделю

9 Декабря 2019 г.
Пройдет снег
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19