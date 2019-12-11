Красноярские школьники изобрели «умную» газонокосилку

Красноярские школьники Лев Будкеев и Николай Голиков придумали газонокосилку с GPS-навигатором и встроенными датчиками движения. Об этом сообщили в управлении образования.

Ученики станции юных техников № 1 сделали устройство компактным, маневренным и беспроводным. Прибор включается по команде и двигается только по определенной территории. Параметры и координаты участка нужно определить владельцу.

Длина машины - 45 см. Ее вес не превышает двух кг. Она отличается от аналогов бесшумной работой и полной автономностью. Конструкция безопасная для людей и животных.

«Газонокосилка – полноприводная, оформлена в деревянный корпус, в конструкции – ультразвуковые датчики, GPS-навигатор, детали конструктора Arduino и ножи. Работает от батареек», - рассказали школьники о своем проекте.

Сейчас юные изобретатели хотят доработать газонокосилку - они собираются усовершенствовать систему навигации, а также добавить возможность запуска с пульта управления. Дизайн машины тоже будет другим - ее оснастят подсветкой, которая позволит регулировать уровень стрижки травы.