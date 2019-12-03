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Красноярские ученые создадут стойкие к космическому мусору антенны

Главная Наука
Красноярск
14:14 3 Декабря 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые института химических технологий СибГУ им. Решетнева займутся разработкой интеллектуальных полимерных материалов - на ох основе будут создаваться гибкие и упругие мембранные антенны космических аппаратов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. 

По словам ученых, антенны спутников не должны выйти из строя, так как это может привести к потери связи и интернета. 

«В связи с этим перспективными являются мембранные антенны, которые достаточно легки, компактны и имеют высокую прочность», - уверяют исследователи. 

В космосе спутники подвергаются экстремальным условиям - они находятся в состоянии постоянного перепада температур и нередко сталкиваются с космическим мусором. Ученые сделают устойчивые к этим факторам устройства. 

Исследователи создадут инновационные матрицы, которые смогут выдерживать температуру от -120°С до +120°С, их научат складываться и раскладываться. В общей сложности планируется сделать четыре антенны различного исполнения.

«Одним из интересных с научной и практической точки зрения моментов реализации проекта, является необходимость отработки технологии изготовления полимерных композиционных материалов с повышенными упруго-прочностными свойствами, с контролируемыми уровнями тепло- и электропроводности для того, чтобы на их основе изготавливать конструкции мембранных антенн», – рассказывает руководитель проекта Василий Ворончихин.

Проект собираются реализовать в 2020 году. 

Фото: Fotolia / Elenarts

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