В Красноярске пройдут испытания напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя

В Красноярске пройдут огневые испытания напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя. Их проведут в этом месяце за городом, участие примут только аттестованные специалисты и студенты СибГУ им.М.Ф.Решетнева, которые обучаются аэрокосмическому двигателестроению.

Накануне собранный двигатель испытали на спецполигоне в Московской области, и после небольшой доработки, он готов к транспортировке в Красноярск.

Организаторы испытаний - «Национальная космическая компания» (space-nsc.com) и «Лин Индастриал» (spacelin.ru) - российский стартап, создающий сверхлегкие космические ракеты.

«Это один из важных этапов разработки и запуска легкой ракеты-носителя «Сибирь» российскими частными космическими компаниями. Ракетный двигатель, напечатанный на 3D-принтере, создан целиком, монолитно, без каких- либо пазов и сочленений. А это означает, что двигательная установка будет дешевле и легче аналогов, созданных по «классической» технологии. Одним из преимуществ 3D печати является отсутствие сварных швов, возможных слабых мест любого двигателя. Мы рассчитываем, что все пойдет по плану, испытания пройдут успешно», - рассказал генеральный директор ООО «Национальная космическая компания» Максим Куликов.

Двигатель, проходящий огневые испытания - уменьшенная копия того, который будет установлен на второй ступени легкой ракеты-носителя «Сибирь», предназначенной для вывода на низкую околоземную орбиту груза массой до 1000 кг. Соглашение «Лин Индастриал» и «Национальной космической компании» о сотрудничестве в области создания легкой космической ракеты было подписано в июне этого года.

Отметим, подобные испытания реактивного ракетного двигателя в Росси проводили всего дважды.