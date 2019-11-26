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Красноярские березы «поднимаются» в горы из-за мягкого климата

Главная Наука
Красноярск
14:10 26 Ноября 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Из-за роста среднегодовых температур в Красноярском крае березы начали расширять места своего произрастания. Деревья появляются там, где раньше их никогда не было, сообщают ученые красноярского центра СО РАН. 

Исследователи уверены - если потепление продолжится, то в будущем леса проникнут на территорию современной горной тундры.

«У берез, растущих в высокогорьях, увеличивается ежегодный прирост древесины, а сами они перемещаются на высоты, где до этого не произрастали. С повышением температуры эти суровые земли стали благоприятными для роста берез. Деревья занимают горную тундру со скоростью около половины метра в год», - рассказали исследователи. 

Ученые наблюдали за березами между лесами и горной тундрой Кузнецкого Алатау. Еще в 70-х годах там не было листопадных деревьев. Дело в том, что природные условия для насаждений стали более благоприятные. Не исключено, что в будущем даже в горах для берез будет слишком сухо. 

«При реализации «жестких» климатических сценариев, которые подразумевают возрастание средних температур на 2°С ко второй половине XXI века, не исключено, что даже в высокогорьях деревья будут испытывать дефицит влаги», – рассказал кандидат биологических наук Илья Петров

Напомним, ранее зоологи и биологи Таймырских заповедников заметили на территории необычных для сурового климата животных и пресноводных. 

Фото: СО РАН

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