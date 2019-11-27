«Норникель» стал партнером всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». Он пройдет уже в пятый раз. Это просветительский проект в области науки и технологий, который призван рассказать о научных достижениях понятно, наглядно и интересно. Главной целью является популяризация научно-технического творчества и инновационной деятельности среди молодежи края. Главной темой этого года станет периодическая таблица химических элементов.

Организаторами Центральной региональной площадки всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» Красноярского края являются министерство науки и высшего образования РФ, правительство Красноярского края, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, Сибирский федеральный университет.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 29 ноября в 11:00 в Гранд Холле МВДЦ «Сибирь». Основная выставка «Система открытий» пройдет 29 и 30 ноября и охватит первый и пятый павильоны МВДЦ. Здесь состоятся лекции именитых российских и зарубежных ученых. В рамках фестиваля специалист по блокчейну и криптовалютам Лаборатории Касперского Алексей Маланов обсудит вопросы этики при использовании искусственного интеллекта, а технический директор Synergy Moon Джаякумар Венкатесан (Чиннай, Индия) расскажет о перспективах 3D-биопечати.

В программу фестиваля также вошла программа для 250 красноярских студентов по новейшим технологиям 5G от «Huawei Россия». Лучшие по результатам прохождения обучающего курса получат ценные и технологичные призы - браслеты Honor band 5 Sport.

Среди других форматов фестиваля науки - сеансы актуальных научно-познавательных мультфильмов от телеканала «Карусель», уникальные научные шоу, мастер-классы, конкурсы для детей и выставка работ победителей фотоконкурса «Снимай науку!», инициированного телеканалом «Наука». Информационное агентство «РИА Новости» представит в МВДЦ «Сибирь» свой VR-проект РИА.Lab, где через приложение можно побывать в других мирах и узнать много нового. Портал в мир технологий и мультимедийных инсталляций откроет необычный стенд компании «Норникель» в виде зеркального химического элемента. Digital-активности двухэтажного стенда будут повествовать о Серном проекте Медного завода компании «Норникель», инфраструктуре современных горно-добывающих заводов и прилегающих территорий. Экскурсия в VR-кинотеатре позволит совершить полет над Быстринским горно-добывающим комбинатом, расположенным в Чите, а уникальная мультимедийная фотозона позволит сделать динамические фотографии на фоне проходящего через арктические льды ледокола.

«В этом году всероссийский фестиваль науки проходит в пятый – юбилейный раз. «5» - это всегда отличная оценка качества и признания. Признаком качества, как нам кажется, является постоянное увеличение числа гостей и участников, желающих стать экспонентами на выставке Фестиваля науки и примкнуть к масштабному движению популяризации науки, открытий и изобретательства. А признание – это осознание, приходящее после наших мероприятий к молодым людям, что их будущее – в их руках, его можно изобрести прямо здесь, на Фестивале науки, просто оглянувшись по сторонам. Творите и создавайте! Рационализаторы и изобретатели – это всегда смелые, творческие и проактивные люди, которые ценятся в нашей компании и двигают науку вперед, помогая сделать жизнь человека проще, удобнее и безопаснее», - рассказала Лариса Зелькова, старший вице-президент компании «Норникель».

Отметим, вход на все мероприятия фестиваля свободный.

по информации компании «Норникель»

фото: «Норникель»