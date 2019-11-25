Красноярские физики получат на инновационную лабораторию 90 млн рублей

Ученые красноярского центра СО РАН получат 90 млн рублей на создание новой лаборатории синтеза - на оборудовании исследователи будут изучать наноструктуры со свойствами МАХ-фаз. Деньги выделены правительством России в перспективе на три года.

Лаборатория в рамках проекта «Естественные нанослойные материалы для преобразования энергии» появится в институте физики им. Киренского. Исследователи планируют создавать и тестировать сверхпроводящие и магнитные материалы.

«Материалы MAX-фаз можно использовать, начиная от наноразмерного уровня, хранения и записи магнитных данных, а также спинтроники, заканчивая массивными постоянными магнитами, которые применяются в моторах и генераторах (электромобили, ветрогенераторы), а также в магнитном охлаждении (например, кондиционирование воздуха), чтобы уменьшить выбросы парниковых газов», - рассказали в краевом научном фонде.

Руководителем лаборатории станет профессор и председатель Немецкого физического сообщества Михаэль Фарле.

Фото: краевой фонд науки