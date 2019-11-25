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Составлен список самых «громких» разработок красноярских ученых

Главная Наука
Красноярск
10:39 25 Ноября 2019
красноярск, общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцам рассказали о самых важных и интересных разработках сибирских ученых. Журналисты интернет-газеты Newslab для своего проекта «Край, за который не стыдно» составили топ-8 поводов для гордости сибирской наукой. 

В список попали разработки красноярцев в разных областях: космос, медицина, генетика и другие. Исследователи изучают жизнь других планет, возможности космоса, находят новые способы лечения рака и размышляют над изменением климата в мире. 

Подробнее о разработках можно почитать здесь.  

Фото: newslab.ru

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