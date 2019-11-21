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Красноярские врачи научились лечить злокачественную опухоль печени

Главная Наука
Красноярск
14:30 21 Ноября 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Хирурги красноярского отделения ФМБА освоили новый метод лечения злокачественных образований печени. Он предполагает локальное лечение опухоли и позволяет избежать высокого токсического воздействия химиопрепарата на весь организм, рассказали в краевом Минздраве. 

«Инновационная методика сочетает в себе эмболизацию артерии, которая питает опухоль материалом, содержащим в своем составе противоопухолевый препарат. По сравнению с существующими методиками лечения онкологических заболеваний эмболизация имеет ряд преимуществ», - пояснили в ведомстве. 

Врачи с помощью химиоэмболизации смогут избежать травм пациента за счет низкого токсичного воздействия. Кроме того, препарат способен доставлять к пораженному органу противоопухолевый агент более высокой концентрации. Риск осложнений тоже становится значительно ниже. 

Лечение методом эмболизации в Красноярске прошли уже четыре пациента.

Фото: Минздрав

 

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