Красноярцам предложили погрузиться в мир науки

Научный центр СО РАН пригласил красноярцев на экскурсии в свои лаборатории. Посмотреть на работу физиков, биологов и химиков можно 27 ноября с 10:00 до 14:00, сообщили организаторы акции «Дни без турникетов».

Так, всем желающим покажут лабораторию фотоники молекулярных систем в институте физики им. Киренского. Посетители увидят вакуумную установку напыления и эксимерный лазер.

«В лаборатории занимаются разработкой новых фотонных структур. Красноярские физики используют в работе новые молекулярные системы с экстремальными оптическими характеристиками: анизотропией, нелинейностью и резонансными свойствами. Такие фотонные структуры могут быть использованы для разработки новых волоконно-оптических кабелей, необходимых для современного телекоммуникационного оборудования, а также для различных оптоэлектронных датчиков и приборов», - рассказали в научном центре.

В лаборатории молекулярной спектроскопии и анализа института химии СО РАН красноярцы рассмотрят газовый коллектор и понаблюдают за процессом очистки органических растворителей от следов воды.

В институте биофизики гостей проведут в лабораторию управления биосинтезом фототрофов, где ученые занимаются разработкой систем жизнеобеспечения человека. Посетители увидят замкнутые фитотороны – автономные блоки, в которых ученые выращивают растения, имитируя присутствие человека, уникальную систему переработки жидких и твердых органических отходов.

Отметим, что вход для всех желающих бесплатный.

Фото: СО РАН