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Красноярские ученые научились дешево очищать питьевую воду от цинка

Главная Наука
Красноярск
14:20 14 Ноября 2019
общество, красноярск, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские ученые изобрели недорогой сорбент, способный очищать питьевую воду от цинка. Опасный металл определяется методом свечения - чем сорбирующий агент ярче, тем больше в воде содержится цинка. Об этом сообщили в пресс-службе СФУ. 

Цинк может содержаться в воде из артезианских скважин и природных водоемов. Употреблять жидкость с большим количеством этого металла опасно для здоровья. Красноярские ученые нашли выход и предложили сорбент, в основе которого оксид кремния. 

«Оксид кремния очень распространен и потому дешев, полиамин, покрывающий его, работает как «клей», а феррон, посаженный сверху, отвечает за видимую реакцию на «врага». Получаются трехчастные полимерсодержащие гранулы, которые заточены исключительно на поиск цинка и реагирует на него свечением. Это очень выгодный сорбент — его легко изготовить, и реакцию мы получаем однозначную», - рассказала автор исследования Ольга Буйко. 

Воду с сорбентом просвечивают ультрафиолетовыми лучами - если свечение ярко-зеленое, то в жидкости содержится цинк. 

По словам ученых, таким методом можно проверить воду даже в домашних условиях. 

«Сейчас проверить воду на примесь цинка можно с помощью методов атомной абсорбции или атомной эмиссии — это будет стоить около 500 рублей, тогда как с помощью нашего порошка можно делать то же самое за 5 рублей», - рассказывают химики. 

Отметим, что новый сорбент пока проходит необходимые стадии проверки и доработки. 

Фото: СФУ

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