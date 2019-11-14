Красноярские ученые научились дешево очищать питьевую воду от цинка

Красноярские ученые изобрели недорогой сорбент, способный очищать питьевую воду от цинка. Опасный металл определяется методом свечения - чем сорбирующий агент ярче, тем больше в воде содержится цинка. Об этом сообщили в пресс-службе СФУ.

Цинк может содержаться в воде из артезианских скважин и природных водоемов. Употреблять жидкость с большим количеством этого металла опасно для здоровья. Красноярские ученые нашли выход и предложили сорбент, в основе которого оксид кремния.

«Оксид кремния очень распространен и потому дешев, полиамин, покрывающий его, работает как «клей», а феррон, посаженный сверху, отвечает за видимую реакцию на «врага». Получаются трехчастные полимерсодержащие гранулы, которые заточены исключительно на поиск цинка и реагирует на него свечением. Это очень выгодный сорбент — его легко изготовить, и реакцию мы получаем однозначную», - рассказала автор исследования Ольга Буйко.

Воду с сорбентом просвечивают ультрафиолетовыми лучами - если свечение ярко-зеленое, то в жидкости содержится цинк.

По словам ученых, таким методом можно проверить воду даже в домашних условиях.

«Сейчас проверить воду на примесь цинка можно с помощью методов атомной абсорбции или атомной эмиссии — это будет стоить около 500 рублей, тогда как с помощью нашего порошка можно делать то же самое за 5 рублей», - рассказывают химики.

Отметим, что новый сорбент пока проходит необходимые стадии проверки и доработки.

Фото: СФУ