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Красноярские ученые пробуют перерабатывать руду с помощью наночастиц

Главная Наука
Красноярск
11:22 13 Ноября 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские ученые СО РАН придумали новый способ увеличить продуктивность добычи руды с помощью наночастиц. 

По словам исследователей, переработка полезных ископаемых - это сложный и трудоемкий процесс. С истощением запасов в него вовлекаются труднообогатимые руды. Ученые должны повысить продуктивность их извлечения и обогащения. 

В породе содержатся ценные элементы, но иногда их количество не превышает и 1%. Но тем не менее, специалистам необходимо добыть эти соединения. Один из методов - пенная флотация. Эксперты через смесь измельченной руды с водой пропускают сжатый воздух, который образует пузыри. Частицы минерала прилипают к ним и всплывают на поверхность, превращаясь в пену. Например, при добыче свинца к пузырям прилипает сульфид свинца. Пена же на три четверти будет состоять из полезного соединения, рассказали ученые. 

Исследователи впервые определили поведение наночастиц свинца во время обогащения руды методом пенной флотации. Выяснилось, что процесс зависит от соотношения калийной соли и нитрата свинца. 

«Нас заинтересовало образование наночастиц ксантогената свинца во время пенной флотации, поскольку ранее этот процесс целенаправленно никто не исследовал. Мы посмотрели, почему и как они образуются, как взаимодействуют с кислотными и щелочными растворами. Зная свойства частиц и условия образования, можно применять их под конкретные нужды, к примеру, использовать не только в процессе флотации, но и для создания композитных материалов», – пояснил кандидат химических наук Сергей Воробьев. 

Отметим, что исследование красноярских ученых поддерживает Российский научный фонд. 

Фото: СО РАН

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