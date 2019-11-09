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В Красноярском крае нашли останки млекопитающих юрского периода

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Красноярск
11:51 9 Ноября 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Палеонтологи из России и Германии воссоздали облик млекопитающих юрского периода, обитающих в Красноярском крае. Останки древних позвоночных удалось найти в Березовском карьере Шарыповского района. Об этом сообщается на сайте палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН. 

Ученые пришли к выводу, что несколько веков назад в сибирском регионе обитали белки, которые могли планировать с дерева на дерево благодаря летательной перепонке. Палеонтологам удалось найти зубы этих мелких зверей - животных определили в новый род шарыповойя (в честь города Шарыпово). 

«К этому роду отнесены два новых вида, которые различаются общими размерами и деталями строения зубов: более мелкая аримаспова шарыповойя, получившая название по мифическому народу аримаспов, согласно Геродоту живших в гиперборейских землях далеко на севере, и соответственно более крупная шарыповойя большая», - рассказывают ученые. 

Исследователям удалось воссоздать еще один вид белок, обитающих в Красноярском крае - это сибирский майопатагий. Животные достигали длины 23 см и массы 170 г. У белок был пушистый хвост, который позволял им маневрировать в полете. Ученые не исключают, что белки могли быть «вооружены» ядовитыми шпорами, защищающими их от хищников.

«Млекопитающие того времени были мелкими по размерам, но явно не уступали динозаврам ни по разнообразию, ни по умению приспосабливаться к различным условиям существования. Научившиеся летать эухарамийиды – прекрасный пример адаптивного потенциала млекопитающих мезозоя», - подытожили исследователи. 

В Красноярском крае нашли останки млекопитающих юрского периода

Фото: paleo.ru

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