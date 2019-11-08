Красноярские ученые улучшают цветопередачу экранов у смартфонов и телевизоров

Ученые СФУ совместно с коллегами из Китая улучшают цветопередачу экранов у смартфоном и телевизоров. Сейчас исследователи работают над «идеальным зеленым». Технологи получили силикатный люминофор, который излучает монохромный зеленый оттенок. Этот материал в будущем позволит сделать более насыщенными картинки и фотографии в телефонах. Также находка поможет усовершенствовать светодиодные лампы нового поколения, рассказали в вузе.

«Нам удалось методом твердофазной реакции получить люминофор, который излучает очень чистое зеленое свечение с необычайно узкой полушириной спектральной линии, то есть, цвет почти монохромен. Кроме того, наш люминофор термически стабилен — свечение почти не меняется из-за колебаний температуры, а также химически стабилен, что важно для его применения в экранах или лампах», — рассказал доцент кафедры физики твердого тела и нанотехнологий СФУ Максим Молокеев.

Естественную цветопередачу, в первую очередь, можно использовать у современных телевизоров. Со смартфонами все сложнее - эффективность преобразования света слишком мала для гаджетов. В будущем ученые хотят исследовать похожие соединения, чтобы получить прорыв в цветопередаче. К тому же находка физиков намного дешевле тех материалов, которые используются сейчас.

Фото: СФУ