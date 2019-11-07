Киберврачи будут помогать красноярцам реабилитироваться после инсульта

Красноярские медики и ученые СибГУ им. Решетнева придумали новую программу реабилитации для людей, которые перенесли инсульт. Они создали сайт «Нейродом» - с его помощью пациенты с опасными неврологическим заболеванием смогут проходить полный курс восстановления на дому.

«Люди, столкнувшиеся с инсультом или получившие черепно-мозговую, спинальную травмы, а также другие неврологические заболевания, нуждаются в длительной реабилитации. Для прохождения курса такой реабилитации проводится их госпитализация. Но, к сожалению, часто врачи сталкиваются с тем, что после возвращения пациента домой и до следующей его госпитализации все достигнутые результаты сходят на нет», - говорят авторы проекта.

Тогда ученые и медики придумали киберпроект «Нейродом». Врач в очном режиме подбирает для пациента необходимый комплекс упражнений, дает индивидуальные рекомендации и обучает пользоваться сайтом.

«Далее пациент отправляется домой и получает возможность проходить курс реабилитации в комфортных условиях, не затрачивая время и силы на посещение медицинского учреждения, что особенно актуально для нашего региона и жителей удаленных территорий», - сказал руководитель проекта Семен Прокопенко.

Отметим, что все упражнения сопровождаются видеоматериалами. К тому же к процессу подключается настоящий врач, который дает консультации по видеосвязи и отвечает на вопросы пациентов.

Сейчас реабилитацию на дому проходят 20 красноярцев - все они демонстрируют успехи, уверены врачи. В скором времени проект запустят в Тюмени.