Красноярские ученые научились создавать наноматериалы из этилового спирта

Ученые СФУ и красноярского института вычислительного моделирования СО РАН нашли новый способ производить наноматериалы. Раньше структуры получали из природного газа и нефти. Исследователи изобрели более дешевый и экологичный метод, используя этанол или этиловый спирт. О разработке пишет газета «Известия».

Красноярские ученые уже провели несколько экспериментов. Опыты показали, что при термическом разложении этилового спирта процесс осаждения углеродных наноструктур происходит значительно быстрее. При этом в несколько раз снижается содержание примесей. Кроме того, создание наноматериалов теперь не зависит от добычи природных углеродов – нефти и газа.

«При пиролизе (термическом разложении) этанола создается достаточно агрессивная среда, основой которой служит вода, способная разрушать ненужные формы осаждающегося углерода, сохраняя при этом целевые функциональные наноструктуры», — отметил доцент кафедры композиционных материалов и физикохимии металлургических процессов СФУ Михаил Симунин.

Ученые уверены, что новая технология будет востребована в будущем. Наноматериалы на основе спирта планируют использовать в электронике и сенсорной технике.