Полторы тысячи человек посетили научный фестиваль РУСАЛа в Таежном

Интересные научные эксперименты, мастер-классы и сеансы научного кино шли в местном Дворце культуры весь день.

Большой фестиваль науки, который организован компанией РУСАЛ и Богучанским алюминиевым заводом, в минувшую субботу прошел в поселке Таежный. За восемь часов работы экспозиции участниками выставки стали почти полторы тысячи посетителей – детей и взрослых.

В течение всего дня школьники, их родители и учителя посещали инженерные мастер-классы, собирали роботов, становились участниками химических экспериментов и археологических раскопок. Большой интерес вызывали сеансы научных фильмов в купольном кинотеатре.

«Этот фестиваль, прежде всего, для подрастающего поколения – сегодняшних школьников. РУСАЛ – это большая инженерная компания, которая заинтересована в развитии научных кадров, в новых инженерах, которые придут к нам работать через 10-15 лет. Сегодня вы узнаете, что наука – это не скучная жизнь, которая проходит в пыльных кабинетах институтов, а увлекательные и интересные опыты и эксперименты», – отметил генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Евгений Рапацевич.

«Подобные мероприятия – это не только эмоции для детей и взрослых, это, прежде всего, профориентация и отличная возможность для школьников выбрать своё будущее. Формат Фестиваля Науки знакомит участников с более сложными процессами в трудовой деятельности человека, важностью и особенностью научных профессии. Научное мышление было и будет основой технического прогресса», – подчеркнул заместитель главы Богучанского района по социальным вопросам Иван Брюханов.

Неоценимую помощь в проведении фестиваля оказали волонтеры. В ряды активистов, которые весь день сопровождали участников, рассказывали о локациях вошли старшеклассники таежинских школ №7 и №20, а также сотрудники БоАЗа.

РУСАЛ ФестивAL #Наука в этом году пройдет в десяти регионах присутствия компании. Мероприятия стартовали 26 сентября в Ереване (Армения), в следующие выходные большой научный фестиваль пройдет в Ачинске.

По материалам пресс-службы Богучанского алюминевого завода

Фото: пресс-служба Богучанского алюминевого завода