21 октября 2019 года на базе СибГУ им. М.Ф. Решетнева состоялось заседание Совета ректоров вузов Красноярского края.

Основной целью заседания являлось рассмотрение законодательной инициативы, подготовленной коллективом СибГУ им. М.Ф. Решетнева, в части внесения изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и в ряд подзаконных актов, регламентирующих процедуры лицензирования и аккредитации образовательной деятельности.

В начале мероприятия заместитель министра образования Красноярского края Денис Гергилев вручил свидетельства о выделении грантов Президента РФ 6 молодым ученым – Наталье Малиновской (в области медицины), Алексею Ципотану (в области физики и астрономии), Александру Ершову (в области физики и астрономии), Михаилу Сарамуду (в области информационно-телекоммуникационных систем и технологий), Юлии Пыжевой (в области общественных и гуманитарных наук), Сергею Медведеву (в области общественных и гуманитарных наук).

Далее участники рассмотрели вопрос формирования базовых кафедр и проблемы их развития. Базовые кафедры создаются на предприятиях с целью подготовки специалистов в непосредственном взаимодействии с организацией.

И.о. ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов отметил, что он поднимал данный вопрос на заседании Экспертного совета по государственной регламентации образовательной деятельности при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, членом которого он является, и говорил о необходимости урегулирования данного вопроса. В пример он привел эффективный многолетний опыт работы вуза с АО «ИСС» по данному направлению. Также в вузе имеются базовые кафедры на АО «НПП «Радиосвязь», в ФИЦ КНЦ СО РАН, АО «Красмаш» и др.

Он пояснил, что в настоящее время в Госдуме рассматривается несколько законопроектов, в которых предприняты попытки урегулировать вопросы, в том числе касающиеся базовых кафедр. «Наше прочтение этих проектов законов свидетельствует о том, что часть вопросов, о важности решения которых мы говорим, продолжают оставаться нерешенными», – заявил Эдхам Шукриевич.

О ряде затруднений в функционировании базовых кафедр членам Совета ректоров рассказал в своем докладе заместитель проректора по образовательной деятельности Евгений Кузнецов. Он сообщил, что по закону базовая кафедра может использоваться только для практической подготовки, что ограничивает реальную потребность в передаче знаний обучающимся от высококвалифицированных сотрудников предприятий. Сложности, связанные с лицензированием и аккредитаций образовательной деятельности на базовых кафедрах, могут привести к тому, что некоторым вузам проще замалчивать наличие базовых кафедр, несмотря на то, что именно в таких структурных подразделениях готовятся самые востребованные выпускники. Евгений Валерьевич представил участникам совещания конкретные предложения университета по внесению изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и в ряд подзаконных актов, регламентирующих процедуры лицензирования и аккредитации образовательной деятельности.

Председатель Совета ректоров вузов Красноярского края Евгений Ваганов одобрил инициативу СибГУ им. М.Ф. Решетнева: «Красноярск часто во многих вещах выступает в качестве первопроходца. Для вашего вуза эта инициатива жизненно важна, и мы ее обязательно поддержим». В итоге Совет ректоров единогласно поддержал представленную законодательную инициативу.

В завершении заседания с докладом об итогах приемной кампании 2019 года выступила председатель межвузовской комиссии по учебно-методической работе при Совете ректоров вузов Красноярского края Евгения Ивановна Сорокатая. Евгения Ивановна рассказала членам Совета об особенностях приемной кампании этого года и мерах по совершенствованию работы с абитуриентами.

Фото: пресс-служба СибГУ им. М.Ф. Решетнева

По материалам пресс-службы СибГУ им. М.Ф. Решетнева