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Сибирский федеральный университет присоединился к Университетскому Альянсу SAP

Главная Наука
Красноярск
17:30 18 Октября 2019
университет, вуз, образование, соглашение
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В рамках Krasnoyarsk Digital Forum 2019 Сибирский федеральный университет подписал соглашение о вступлении в Университетский Альянс SAP. Преподаватели и студенты СФУ получат доступ к решениям SAP и учебным материалам для использования в образовательной и исследовательской деятельности. Главная цель сотрудничества - подготовка кадров и реализация совместных образовательных проектов в интересах крупнейших региональных работодателей из числа заказчиков SAP.

Проректор по науке Сибирского федерального университета Руслан Барышев, отметил:

«Сегодня университет ведёт системную работу по созданию цифрой среды. Это касается как внедрения отдельных сервисов, так и вхождения в глобальную повестку цифровизации в целом.  Ключевым условием быстрого перехода к новой цифровой экономике являются квалифицированные кадры. Выпускники должны не просто обладать багажом фундаментальных знаний, но и быть способны решать конкретные задачи предприятий, используя тот инструментарий, на котором выстроена работа промышленного партнёра. Вхождение в альянс SAP позволяет наладить эффективное сотрудничество академической среды и крупнейших российских компаний, использовать экспертизу и мировой опыт, для создания локальных решений».

На базе Университета также планируется создать инновационную лабораторию SAP Next-Gen Lab, здесь студенты смогут разрабатывать и тестировать решения на базе технологий машинного обучения, больших данных и интернета вещей. Планируется, что молодые специалисты будут работать над перспективными сценариями в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии, а также созданием цифровых двойников оборудования и виртуальных моделей управления производственным процессом в режиме реального времени. Кроме индустриальных проектов, студенты займутся и разработкой сценариев для «умного города», которые помогут развитию Красноярского края, Тывы и Хакасии.

Исполнительный директор SAP CIS Дмитрий Красюков, отметил:

«Мы активно развиваем направления, связанные с образовательными инициативами, ежегодно компания инвестирует сюда порядка 5 млн евро. Один из ключевых векторов - создание совместных центров или лабораторий с вузами и крупным бизнесом, на их базе учащиеся могут работать с инновационными технологиями SAP, решать актуальные бизнес-задачи. В дальнейшем именно эти ребята, освоившие решения SAP и отраслевую специфику, станут основой для формирования кадрового резерва крупнейших российских компаний».

Сибирский федеральный университет присоединился к Университетскому Альянсу SAP

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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