«Норникель» впервые презентовал экзоскелет

«Норникель» презентовал экзоскелетный комплекс, разработанный R&D-подразделением «Цифровая лаборатория» в партнерстве с Юго-Западным государственным университетом (ЮЗГУ).

По словам руководителя «Цифровой лаборатории» Алексея Манихина, презентация вызвала большой интерес у крупного бизнеса.

«Приехали представители 12 компаний, порядка 60 человек, что свидетельствует о ярком интересе к нашей теме, к нашим разработкам, о накопленном спросе отрасли на данную технологию», - заявил Манихин.

Среди участников встречи были замечены такие компании, как «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), ЕВРАЗ, Объединенная металлургическая компания (ОМК), «Роснефть», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), «Газпром нефть», «Росэнергоатом», «Металлоинвест», «АЛРОСА», «ТВЭЛ» и другие.

Демонстрация экзоскелетов проходила на тестовом полигоне, разработанном ЮЗГУ. Представители предприятий «Норильскникельремонт» (входит в группу компаний «Норникель» в Заполярном филиале) и «Северсталь» (компания тестировала аппарат на предприятии «Воркутауголь» в сентябре текущего года) поделились опытом применения экзоскелетов на практике. Представитель «Норильскникельремонта» Виктор Диконенко рассказал о преимуществах работы в экзоскелете при погрузке-разгрузке и монтаже металлоконструкций и выполнении операций с тяжелым ручным инструментом.

По итогам встречи ряд ее участников приняли решение направить в Курск занятых в операциях с тяжелым грузом сотрудников для обучения эксплуатации экзоскелетных комплексов. Ведутся переговоры с рядом компаний о передаче аппарата для тестирования на производственных площадках, в числе которых угольная компания «Распадская» (ЕВРАЗ), а также НЛМК, ОМК, «АЛРОСА», «Газпром нефть» и др.

«Сотрудничество ЮЗГУ и «Норникеля» очевидно: развивается материально-техническая база нашей кафедры, наша лаборатория. — отметил заведующий кафедрой мехатроники и робототехники ЮЗГУ Сергей Яцун. — Взаимодействие вуза и компании «Норникель» является плодотворным как для промышленности, так и для высшей школы».

Промышленные экзоскелеты созданы для работы в тяжелых условиях. Их применение позволяет решить проблемы, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда на производстве, повысить производственную эффективность. Конструкция надевается поверх спецодежды и крепится на теле человека специальными ремнями. Экзоскелет снимает нагрузку с поясничного отдела при подъеме и переносе грузов массой до 60 кг, разгружает руки пользователя при работе с рабочими инструментами массой до 15 кг.

В данный момент в разработке находятся 10 образцов. По итогам проведенных испытаний были усовершенствованы крепления стопы, модуля подъема груза и гравитационного компенсатора; также добавились элементы интеллектуализации аппарата.

Фото: «Норникель»