18 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Норникель» впервые презентовал экзоскелет

Главная Наука
Красноярск
15:29 18 Октября 2019
технологии, промышленность, предприятие, презентация
версия для печати Ico_print

«Норникель» презентовал экзоскелетный комплекс, разработанный R&D-подразделением «Цифровая лаборатория» в партнерстве с Юго-Западным государственным университетом (ЮЗГУ).

По словам руководителя «Цифровой лаборатории» Алексея Манихина, презентация вызвала большой интерес у крупного бизнеса. 

«Приехали представители 12 компаний, порядка 60 человек, что свидетельствует о ярком интересе к нашей теме, к нашим разработкам, о накопленном спросе отрасли на данную технологию», - заявил Манихин. 

Среди участников встречи были замечены такие компании, как «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), ЕВРАЗ, Объединенная металлургическая компания (ОМК), «Роснефть», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), «Газпром нефть», «Росэнергоатом», «Металлоинвест», «АЛРОСА», «ТВЭЛ» и другие.

Демонстрация экзоскелетов проходила на тестовом полигоне, разработанном ЮЗГУ. Представители предприятий «Норильскникельремонт» (входит в группу компаний «Норникель» в Заполярном филиале) и «Северсталь» (компания тестировала аппарат на предприятии «Воркутауголь» в сентябре текущего года) поделились опытом применения экзоскелетов на практике. Представитель «Норильскникельремонта» Виктор Диконенко рассказал о преимуществах работы в экзоскелете при погрузке-разгрузке и монтаже металлоконструкций и выполнении операций с тяжелым ручным инструментом.

По итогам встречи ряд ее участников приняли решение направить в Курск занятых в операциях с тяжелым грузом сотрудников для обучения эксплуатации экзоскелетных комплексов. Ведутся переговоры с рядом компаний о передаче аппарата для тестирования на производственных площадках, в числе которых угольная компания «Распадская» (ЕВРАЗ), а также НЛМК, ОМК, «АЛРОСА», «Газпром нефть» и др.

«Норникель» впервые презентовал экзоскелет

«Сотрудничество ЮЗГУ и «Норникеля» очевидно: развивается материально-техническая база нашей кафедры, наша лаборатория. — отметил заведующий кафедрой мехатроники и робототехники ЮЗГУ Сергей Яцун. — Взаимодействие вуза и компании «Норникель» является плодотворным как для промышленности, так и для высшей школы».

Промышленные экзоскелеты созданы для работы в тяжелых условиях. Их применение позволяет решить проблемы, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда на производстве, повысить производственную эффективность. Конструкция надевается поверх спецодежды и крепится на теле человека специальными ремнями. Экзоскелет снимает нагрузку с поясничного отдела при подъеме и переносе грузов массой до 60 кг, разгружает руки пользователя при работе с рабочими инструментами массой до 15 кг. 

В данный момент в разработке находятся 10 образцов. По итогам проведенных испытаний были усовершенствованы крепления стопы, модуля подъема груза и гравитационного компенсатора; также добавились элементы интеллектуализации аппарата.

Фото: «Норникель»

Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сибирские ученые создают антитела против ВИЧ

Сибирские ученые создают антитела против ВИЧ

17 Октября 2019 г.
Разработка приблизит ученых к разработке вакцины против заболевания
Новости Красноярска: Красноярская школьница сделала кофемашину для своего класса

Красноярская школьница сделала кофемашину для своего класса

17 Октября 2019 г.
Аппарат они создала сама
Новости Красноярска: Красноярские школьники «научили» компьютерную мышь распознавать отпечатки пальцев

Красноярские школьники «научили» компьютерную мышь распознавать отпечатки пальцев

16 Октября 2019 г.
Таким образом они защитят систему от взломов
Новости Красноярска: Красноярские ученые научились дешево опреснять воду

Красноярские ученые научились дешево опреснять воду

14 Октября 2019 г.
Для этого создана специальная установка
Новости Красноярска: Красноярские ученые научились снижать риски осложнений после операций на сердце

Красноярские ученые научились снижать риски осложнений после операций на сердце

9 Октября 2019 г.
Для этого используются биополимеры
Новости Красноярска: СФУ приглашает красноярских школьников на выездной интенсив про будущее

СФУ приглашает красноярских школьников на выездной интенсив про будущее

7 Октября 2019 г.
С 29 октября по 2 ноября 2019 года состоится уже седьмая по счету выездная школа
Новости компаний
16/10
Продавцов-домушников водных фильтров решено ловить «на живца»
16/10
В журнале Nature Scientificdata опубликована работа ученого СибГУ им. М.Ф. Решетнева
15/10
Сотрудники единого контакт-центра Россети Сибирь рассказали о своей работе
15/10
В СФУ расскажут, как покорить космическое пространство
11/10
Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Синоптики пообещали красноярцам первый снег и сильный ветер

Синоптики пообещали красноярцам первый снег и сильный ветер

17 Октября 2019 г.
Осадки выпадут 18 октября
Новости Красноярска: «Белые Росы» попали в антирейтинг столичного урбаниста Варламова

«Белые Росы» попали в антирейтинг столичного урбаниста Варламова

14 Октября 2019 г.
«Никому не пожелаю такое увидеть», - прокомментировал блогер
Новости Красноярска: Суд отправил под арест второго участника смертельной драки в Красноярске

Суд отправил под арест второго участника смертельной драки в Красноярске

16 Октября 2019 г.
Он проведет в СИЗО два месяца
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19