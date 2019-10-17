17 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сибирские ученые создают антитела против ВИЧ

Главная Наука
Красноярск
16:45 17 Октября 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ученые института молекулярной и клеточной биологии СО РАН предложили более простой способ получения антител из одиночных B-лимфоцитов. Разработка исследователей поможет сократить время на создание вакцин против ВИЧ. Об этом сообщили в Академии наук. 

В-лимфоциты синтезируют белковые молекулы (иммуноглобулины, или антитела) против конкретных чужеродных структур и выделяют их в кровь. Эти молекулы присоединяются к антигенам и уничтожаются. Организм воспринимает их как чужеродные.  

«Мы не можем узнать заранее, с какими заболеваниями столкнемся, но нам это и не нужно: наши B-лимфоциты способны продуцировать антитела против очень многих патогенов. Если человек однажды встретился с любым из них, в его организме остаются так называемые клетки памяти от перенесенного заболевания. Выделив из таких клеток ДНК генов иммуноглобулинов, мы можем получить антитела против любого чужеродного вещества, будь то вирус, бактерия, грибок или опухолевая клетка. В дальнейшем их можно использовать для лечения других людей», — рассказал кандидат биологических наук Сергей Владимирович Гусельников.

Ученые сообщили, что более 40 лет назад в лабораториях изобрели технологию, которая позволила выделять гены иммуноглобулинов — их получают из индивидуальных B-клеток животных. На их основе производят антитела против гепатита, малярии и ВИЧ. Но лечить человека этими антителами нельзя, поэтому сибирские ученые продвинулись дальше. 

«Усилия медиков и биологов были направлены на получение химерных антител,— «сшитых» из мышиных и человеческих. Последние 10—15 лет фокус внимания ученых сместился на получение полностью человеческих антител: именно они лучше всего подходят для создания терапевтических препаратов и вакцин», — комментирует старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики ИМКБ СО РАН Андрей Александрович Горчаков.

Ученые стали помечать белок флуоресцентной краской. Он облепляет нужную В-клетку, и она становится цветной. Окрашенные клетки затем сортируются по индивидуальным пробиркам. В результате с помощью ДНК и РНК ученым удалось получить полную информацию о строении антител для 21 из 24 выделенных В-клеток. 

«Нам важно посмотреть, есть ли в крови незараженного человека B-клетки, которые взаимодействуют с интересующим нас антигеном. Специально для этого мы разработали наживку, с помощью которой надеемся поймать предшественника широко нейтрализующих антител против ВИЧ-1. Если в дальнейшем мы обнаружим у здорового человека необходимое количество B-лимфоцитов, которые обладают нужными свойствами (несут именно те гены иммуноглобулинов, на которые мы рассчитываем), то у нас есть основания на следующем этапе уже переходить к испытаниям — сначала на мышах и обезьянах, а в перспективе и на людях», — подытожил один из авторов исследования. 

Фото: СО РАН 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярская школьница сделала кофемашину для своего класса

Красноярская школьница сделала кофемашину для своего класса

17 Октября 2019 г.
Аппарат они создала сама
Новости Красноярска: Красноярские школьники «научили» компьютерную мышь распознавать отпечатки пальцев

Красноярские школьники «научили» компьютерную мышь распознавать отпечатки пальцев

16 Октября 2019 г.
Таким образом они защитят систему от взломов
Новости Красноярска: Красноярские ученые научились дешево опреснять воду

Красноярские ученые научились дешево опреснять воду

14 Октября 2019 г.
Для этого создана специальная установка
Новости Красноярска: Красноярские ученые научились снижать риски осложнений после операций на сердце

Красноярские ученые научились снижать риски осложнений после операций на сердце

9 Октября 2019 г.
Для этого используются биополимеры
Новости Красноярска: СФУ приглашает красноярских школьников на выездной интенсив про будущее

СФУ приглашает красноярских школьников на выездной интенсив про будущее

7 Октября 2019 г.
С 29 октября по 2 ноября 2019 года состоится уже седьмая по счету выездная школа
Новости Красноярска: Геологи нашли уникальные кости мамонта с полуострова Таймыр

Геологи нашли уникальные кости мамонта с полуострова Таймыр

4 Октября 2019 г.
Останки передали в фонды музея
Новости компаний
16/10
Продавцов-домушников водных фильтров решено ловить «на живца»
16/10
В журнале Nature Scientificdata опубликована работа ученого СибГУ им. М.Ф. Решетнева
15/10
Сотрудники единого контакт-центра Россети Сибирь рассказали о своей работе
15/10
В СФУ расскажут, как покорить космическое пространство
11/10
Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев ждут теплые дни перед сильными заморозками

Красноярцев ждут теплые дни перед сильными заморозками

13 Октября 2019 г.
Температура воздуха поднимется до +18°C
Новости Красноярска: Летний круиз по Енисею обойдется в миллион рублей

Летний круиз по Енисею обойдется в миллион рублей

16 Октября 2019 г.
Стоимость на самый скромный пакетный тур стартует от 317 тысяч
Новости Красноярска: Взносы за капремонт увеличатся в Красноярском крае

Взносы за капремонт увеличатся в Красноярском крае

13 Октября 2019 г.
Постановление вступит в силу в 2020 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19