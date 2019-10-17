Сибирские ученые создают антитела против ВИЧ

Ученые института молекулярной и клеточной биологии СО РАН предложили более простой способ получения антител из одиночных B-лимфоцитов. Разработка исследователей поможет сократить время на создание вакцин против ВИЧ. Об этом сообщили в Академии наук.

В-лимфоциты синтезируют белковые молекулы (иммуноглобулины, или антитела) против конкретных чужеродных структур и выделяют их в кровь. Эти молекулы присоединяются к антигенам и уничтожаются. Организм воспринимает их как чужеродные.

«Мы не можем узнать заранее, с какими заболеваниями столкнемся, но нам это и не нужно: наши B-лимфоциты способны продуцировать антитела против очень многих патогенов. Если человек однажды встретился с любым из них, в его организме остаются так называемые клетки памяти от перенесенного заболевания. Выделив из таких клеток ДНК генов иммуноглобулинов, мы можем получить антитела против любого чужеродного вещества, будь то вирус, бактерия, грибок или опухолевая клетка. В дальнейшем их можно использовать для лечения других людей», — рассказал кандидат биологических наук Сергей Владимирович Гусельников.

Ученые сообщили, что более 40 лет назад в лабораториях изобрели технологию, которая позволила выделять гены иммуноглобулинов — их получают из индивидуальных B-клеток животных. На их основе производят антитела против гепатита, малярии и ВИЧ. Но лечить человека этими антителами нельзя, поэтому сибирские ученые продвинулись дальше.

«Усилия медиков и биологов были направлены на получение химерных антител,— «сшитых» из мышиных и человеческих. Последние 10—15 лет фокус внимания ученых сместился на получение полностью человеческих антител: именно они лучше всего подходят для создания терапевтических препаратов и вакцин», — комментирует старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики ИМКБ СО РАН Андрей Александрович Горчаков.

Ученые стали помечать белок флуоресцентной краской. Он облепляет нужную В-клетку, и она становится цветной. Окрашенные клетки затем сортируются по индивидуальным пробиркам. В результате с помощью ДНК и РНК ученым удалось получить полную информацию о строении антител для 21 из 24 выделенных В-клеток.

«Нам важно посмотреть, есть ли в крови незараженного человека B-клетки, которые взаимодействуют с интересующим нас антигеном. Специально для этого мы разработали наживку, с помощью которой надеемся поймать предшественника широко нейтрализующих антител против ВИЧ-1. Если в дальнейшем мы обнаружим у здорового человека необходимое количество B-лимфоцитов, которые обладают нужными свойствами (несут именно те гены иммуноглобулинов, на которые мы рассчитываем), то у нас есть основания на следующем этапе уже переходить к испытаниям — сначала на мышах и обезьянах, а в перспективе и на людях», — подытожил один из авторов исследования.

Фото: СО РАН