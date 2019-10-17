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Красноярская школьница сделала кофемашину для своего класса

Главная Наука
Красноярск
12:47 17 Октября 2019
общество, красноярск, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярская школьница Дарья Степанова придумала оригинальное изобретение — недорогую и простую в использовании кофемашину. Аппарат ученица 8 класса собрала и запрограммировала сама, сообщает издание «Проспект Мира». 

Пить кофе на переменах будут гимназисты «Универса» — детям нравится этот напиток, но покупка кофе в школьной столовой занимает много времени, поэтому школьница решила создать собственную машину. Автоматический аппарат состоит из деревянного корпуса, термопота, «пульта управления», двух контейнеров для сахара и растворимого кофе. 

Красноярка написала программу для микроконтроллера, а также сама создала для устройства механические и электрические схемы. 

Кофемашина работает от сети, термопот нагревает воду, а в это время пультом управления школьники регулируют крепость и количество сахара. За несколько секунд получается вкусный напиток. Все ингредиенты для кофемашины по очереди покупают одноклассники Дарьи. 

Фото: управление образования Красноярска

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