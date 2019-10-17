Красноярская школьница сделала кофемашину для своего класса

Красноярская школьница Дарья Степанова придумала оригинальное изобретение — недорогую и простую в использовании кофемашину. Аппарат ученица 8 класса собрала и запрограммировала сама, сообщает издание «Проспект Мира».

Пить кофе на переменах будут гимназисты «Универса» — детям нравится этот напиток, но покупка кофе в школьной столовой занимает много времени, поэтому школьница решила создать собственную машину. Автоматический аппарат состоит из деревянного корпуса, термопота, «пульта управления», двух контейнеров для сахара и растворимого кофе.

Красноярка написала программу для микроконтроллера, а также сама создала для устройства механические и электрические схемы.

Кофемашина работает от сети, термопот нагревает воду, а в это время пультом управления школьники регулируют крепость и количество сахара. За несколько секунд получается вкусный напиток. Все ингредиенты для кофемашины по очереди покупают одноклассники Дарьи.

Фото: управление образования Красноярска