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Красноярские школьники «научили» компьютерную мышь распознавать отпечатки пальцев

Главная Наука
Красноярск
14:10 16 Октября 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские школьники придумали, как защитить информацию в компьютере и не допустить взломов. Юные ученые «Центра профессионального самоопределения» Анна Кривошея и Дмитрий Потапов изобрели компьютерную мышь, которая может определять отпечатки пальцев своего владельца. Об этом рассказали представители краевого фонда науки. 

«По статистике большая часть владельцев ПК используют при работе именно компьютерную мышь. Если в нее встроить датчик отпечатка пальца, то для доступа к аккаунту нужно будет всего лишь взять мышку привычным для себя хватом, и система сама распознает пользователя», — отметил автор Дмитрий Потапов. 

Преимущества, по словам изобретателей, очевидны. Во-первых, пользователям не нужно будет вводить пароли и запоминать дополнительную информацию. Отпечаток пальца надежен на 100%. 

К тому же, устройство научили сохранять электроэнергию. 

«Если в течение десяти минут палец не касался мыши, устройство автоматически уйдет в спящий режим. Конечно, при просмотре фильмов или прослушивании аудио эту функцию можно отключить», — отметили авторы. 

Школьники с новым изобретением уже занимали призовые места на престижных инженерных конкурсах. В этом году проект поддержал краевой фонд науки. 

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