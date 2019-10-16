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В журнале Nature Scientificdata опубликована работа ученого СибГУ им. М.Ф. Решетнева

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Красноярск
09:51 16 Октября 2019
ученые, статья, журнал, издание, вуз
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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10 октября в журнале Nature Scientificdata (Издательская группа Nature) вышла статья «The Forest Observation System, building a global reference dataset for remote sensing of forest biomass» (Система наблюдения за лесами, создание глобальной базы данных для дистанционного зондирования лесной биомассы), одним из соавторов которой является директор Института лесных технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнева Сергей Верховец.

В публикации представлены результаты многолетних исследований лесов нашей планеты. 

Биомасса (в том числе запас углерода) является хорошим индикатором для наблюдения за экосистемами Земли и климатом. «Биомасса лесов является существенным показателем в учете парниковых газов, оценке потерь углерода и процессов деградации лесов, оценке потенциала возобновляемых источников энергии и очень важна для определения политики и мер по смягчению последствий изменения климата», – рассказывает Сергей Верховец.

Формирование полной картины из отдельных кусочков карт запасов надземной биомассы (в том числе и лесов) теперь возможна с помощью спутникового дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Однако методы ДЗЗ требуют реальных, обновленных, надежных и репрезентативных данных наземной инвентаризации, сопоставимых между собой.

В статье представлена инициатива по созданию системы наблюдения за лесами (Forest Observation System, FOS) на основе тесного международного сотрудничества в целях создания и поддержания глобальной сети постоянных пробных площадей по изучению биомассы лесных экосистем.

Информация по запасам надземной биомассы лесов и данные о высоте лесного полога получены с разрешением 0,25 га в ходе полевых работ по всему миру. Все данные имеют геопозиционирование и достаточный размер, чтобы проводить прямое сопряжение с различными данными дистанционного зондирования Земли.

Обсуждаемая в рамках публикации система наблюдения за лесами имеет большое значение и потенциал для развития методов дистанционного зондирования и верификации получаемых результатов космического мониторинга.

Прочитать оригинал статьи можно здесь (английский язык).

По материалам пресс-службы СибГУ им. М.Ф. Решетнева

В статье упоминаются:
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